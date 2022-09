The Australian Wars, la resistenza dei popoli aborigeni in una nuova serie su SBS e NITV

Venerdì alle 21.30 su SBS World Movies – The Commitments



Basato sul romanzo di Roddy Doyle del 1987, il film segue gli sforzi di Jimmy Rabbitte a Dublino nel tentativo di costruire una band che porti la musica soul in Irlanda, chiamata proprio The Commitments . Il film di Alan Parker è diventato di culto ed è spesso incluso nelle liste dei migliori film irlandesi e britannici di sempre.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Panic Room



Meg Altman e sua figlia Sarah sono intrappolate nella camera antipanico della loro casa di New York, una stanza segreta costruita per permettersi al riparo da eventuali rapinatori. La casa viene invasa brutalmente ma quello che vogliono gli intrusi è proprio in quella stanza. Il film diretto da David Fincher ha come protagonista Jodie Foster.





Sabato alle 20.30 su SBS Viceland – The Good Fight



Torna un’altra delle serie più amate trasmesse da SBS, con Christine Baranski che riprende il ruolo dell’avvocata Diane Lockhart per la sesta e ultima stagione.





Sabato alle 21.30 su SBS Viceland – The Handmaid’s Tale



Se vi siete persi le prime puntate della quinta serie della serie distopica con Elisabeth Moss trasmesse da SBS, le potrete ritrovare sabato sera su SBS Viceland e poi, quando volete, per un periodo limitato su SBS On Demand.





Domenica alle 22.30 su SBS Food – Nigella: The Cook Who Made Me



Nigella Lawson ripercorre la vita e le opere di Anna Del Conte, la cuoca milanese che la celebrity chef indica come una delle sue maggiori fonti di ispirazione. Oggi 97enne, Del Monte portò con i suoi libri la cucina italiana nel Regno Unito, quando ancora per comprare l’olio di oliva si doveva andare in farmacia.





Mercoledì alle 19.30 su SBS e NITV – The Australian Wars



Una nuova serie documentaria in tre parti che esplora le guerre tra popolazioni indigene e i coloni arrivati da oltremare dal 1788 al 1928, anche alla ricerca di un riconoscimento ufficiale delle vittime tra le First Nations e la loro inclusione nell’Australian War Memorial a Canberra.





Mercoledì alle 19.30 su SBS World Movies – The Best Offer



Un film teso e sorprendente questo di Giuseppe Tornatore, con protagonista Geoffrey Rush nel ruolo di un mercante d’arte colto e solitario che rifugge ogni contatto umano. La colonna sonora è firmata da Ennio Morricone.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS.





