Un’accademia per "accendere il motore” delle cicliste Down Under

Dopo anni da ciclista professionista nei principali circuiti internazionali, Valentina Scandolara è arrivata in Australia per la prima volta nel 2013.





“Sono stata ingaggiata dalla miglior squadra australiana che allora era anche la prima al mondo, la Orica GreenEDGE (conosciuta oggi come Jayco AlUla). Per due anni, scendevo da novembre a gennaio in Australia per partecipare alle gare locali e poi tornavo in Europa”, racconta ai microfoni di SBS Italian.





“Quando ho smesso di correre con loro ho continuato a frequentare l’Australia perché me ne sono innamorata”.



Scandolara è stata la prima vincitrice del Women’s Tour Down Under (2015) e due volte vincitrice della Bay Classic Series, due tra le gare più importanti in Australia.





Ciclista su strada, pistard e ciclocrossista originaria di Soave in provincia di Verona, l’italiana ha ottenuto nel 2021 la residenza permanente in Australia grazie al programma “Global Talent” concesso a “persone di talento e di spicco che possano far avanzare l'Australia nel loro campo”, come si legge sul sito del governo.





A dieci anni dal primo ingaggio in Australia, Scandolara ha lanciato Down Under Academy, un progetto che intende aiutare le atlete australiane e neozelandesi ad arrivare in Europa.





“Il ciclismo in Australia rispetto ad altri sport è uno sport di nicchia ma sta crescendo tantissimo e c’è un pool di talenti incredibili”.



“Per via della distanza con l’Europa, le atlete australiane e neozelandesi fanno veramente fatica a emergere. In Europa c’è molta più facilità a trovare una squadra, inoltre qui si arriva allo sport più tardi... ma hanno un talento e un motore incredibili”.





Il programma intende fornire una base in Italia, un direttore sportivo e un allenatore che prepari le atlete alle corse europee per “aiutarle farsi conoscere e magari farsi mettere sotto contratto da squadre importanti”.





Il progetto ha raccolto molte adesioni e la ciclista è al momento impegnata nella selezione delle atlete e nella ricerca di sponsor.





“La risposta è stata estrememente positiva perche mancando i pathways per queste opportunità, ogni opportunità nuova viene accolta con molto entusiasmo”.





