Velocity Electrical: un piccolo ma fiorente business a conduzione familare di base a Sydney

IN SINTESI Vanessa e Mike gestiscono un piccolo business di servizi elettrici

Grinta, volontà e tolleranza sono tra i segreti del loro successo

Lavorare in coppia secondo loro può rappresentare una bella opportunità di crescita

Da un punto di vista burocratico è estremamente semplice mettersi in proprio in Australia. Ma naturalmente, perché un business cresca e diventi una realtà fiorente ed economicamente vantaggiosa, sono moltissimi i fattori che entrano in campo.





Vanessa Sommaro è titolare, insieme a suo marito Michael Brewitt, di una ditta di servizi elettrici a cui entrambi si dedicano con passione e professionalità ormai da molti anni. Parlando ai microfoni di SBS Italian, Vanessa specifica che "Mike si era già messo in proprio come elettricista nel '99, e poi insieme abbiamo creato un'altra azienda che si occupa di antiincendio".





"Ora ci focalizziamo anche sul business dell'installazione delle ricariche per le macchine elettriche".





Vanessa è anche una coach che si occupa di gestione finanziaria, e questa sua formazione ha aiutato non poco nell'amministrazione complessiva della loro attività. La parte economica, però, è solo uno degli aspetti da considerare. Fondamentali, secondo lei, "tanta grinta, tanta volontà e anche soprattutto avere tolleranza per tutte quelle piccole grandi frustrazioni che uno ha".



Credit: Courtesy of Vanessa Sommaro "La cosa che ci fa sopravvivere è quella di trarre soddisfazione dal risolvere i problemi (...) e anche divertirsi nell'azienda, farsi piacere quello che si fa".





Vanessa e Mike sono riusciti a non farsi assorbire completamente dal lavoro e, con grande intelligenza e lungimiranza, hanno avuto la capacità di tutelare il loro spazio privato. Spesso si recano all'estero dalle rispettive famiglie o viaggiano.





Per fare questo, spiega Vanessa, è indispensabile avere una buona squadra e più che mai "subentra la volontà del proprietario di delegare". "Abbiamo tanto cercato di creare una cultura chiara dove tutti vengono rispettati, dove a tutti piace far parte della cultura aziendale".



Ma quali sono le sfide principali che si incontrano in un percorso di questi tipo? Secondo Vanessa il fattore umano è decisivo. Non sempre è facile trovare il personale adatto e non sempre è semplice riuscire a motivarlo.





Per quanto riguarda il lavorare in coppia, Vanessa ha le idee chiare: "se la vedi come grande opportunità per allineare tutti i valori, allora è bellissimo, se invece lo vedi come modo per scontrarsi allora si divorzia in un attimo".





"La cosa importante è l'ascolto, il saper vedere il punto di vista dell'altro".





