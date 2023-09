"Vive la France" in TV su SBS questa settimana

Venerdì alle 21.35 su SBS World Movies – Mad Bastards





TJ è un duro aborigeno che dalla città si imbarca in un viaggio attraverso le regioni remote e meravigliose del Kimberly verso la minuscola cittadina di frontiera di Five Rivers, alla ricerca di suo figlio. Il viaggio è l’occasione per TJ di riesaminare la sua vita violenta.





Sabato alle 19.30 su SBS World Movies – Gosford Park





In questo film diretto da Robert Altman si racconta di un fine settimana in cui la famiglia McCordle ospita una battuta di caccia nella loro tenuta con molti ospiti aristocratici. Col passare del tempo, si svelano molti segreti e sembra che tutti vogliano approfittarsi del padrone di casa, Sir William, e della sua fortuna. Il film in autentico stile altmaniano contiene tantissimi personaggi e tantissime star, tra cui Maggie Smith, Michael Gambon, Helen Mirren, Emily Watson e tanti altri.





Domenica alle 18.30 su SBS World Movies – To Sir, With Love





Un insegnante alle prime armi si trova davanti una classe di studenti indisciplinati e chiassosi in questo classico che riflette alcuni dei problemi e dei timori degli adolescenti negli anni Sessanta. Sidney Poitier offre una delle sue migliori interpretazioni in questo film diretto da James Clavell del 1967.





Domenica alle 20.30 su NITV – Ningla A-Na





Questo documentario fu girato nel 1972 e racconta la storia della tenda che alcuni attivisti aborigeni decisero di erigere sui prati del Parlamento federale a Canberra, una delle azioni più simboliche nella lotta dei popoli aborigeni per ottenere giustizia nella loro terra. Un film che dovrebbe essere visto da tutti gli australiani e che fu diretto dall’italiano Alessandro Cavadini.





Martedì alle 20.30 su SBS Food – Cook Like An Italian With Silvia Colloca





Ogni cuoco di casa ha un piatto forte che ripropone con grande successo e a grande, continua richiesta e oggi un’amica di Silvia le mostra come fare gli arancini, una ricetta di cui la sua famiglia non può proprio fare a meno.





Mercoledì alle 21.40 su SBS World Movies – In The House





Nel film diretto da François Ozon è raccontata la storia del rapporto tra un insegnante di mezza età e il sedicenne studente a cui sta dando lezioni private. Il giovane Claude diventa sempre più antisociale e trasgressivo, trascinando il suo insegnante in una storia di seduzioni sempre più complicate.





Mercoledì alle 22.10 su SBS Viceland – The Game





Michael Douglas è il protagonista di questo film diretto da David Fincher in cui riceve un regalo di compleanno insolito: l’accesso ad un gioco che coinvolge ogni aspetto della sua vita. E quando inizia ad andare tutto fuori controllo, non è semplice uscirne.





Giovedì alle 9.15 su SBS World Movies – Ottolenghi And The Cakes Of Versailles





Settimana molto francese questa su SBS, in onore della Festa Nazionale del 14 luglio. Moltissimi film in palinsesto, c’è naturalmente ogni giorno il Tour de France e anche questo documentario in cui il celebre chef Yotam Ottolenghi segue il lavoro di cinque pasticceri impegnati a ricostruire nelle loro creazioni i fasti del palazzo di Versailles.





