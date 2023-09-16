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시드니 '1MX 뮤직 페스티벌' 무료 입장권 증정!

세계 무대로 도약하는 아시아 출신의 최고의 공연진이 최상의 무대를 펼치게 될 1MX 뮤직 페스티벌. SBS에서 입장권 증정의 기회를 제공합니다.

Published 17 September 2023 9:57am
Updated 17 September 2023 10:05am
Presented by Yang J. Joo
Source: SBS
최고의 감동을 선사할 뮤직 페스티벌을 직접 경험할 수 있는 기회입니다.

입장권 신청은 2023년 9월 28일 오후 5시(호주 동부표준시)에 마감됩니다.

행운을 빕니다.

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