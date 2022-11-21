"우리는 맥주를 원한다"... 월드컵 개막전 응원 나선 축구팬들 연호

카타르 당국이 월드컵 경기장에서 맥주 판매를 금지하자 월드컵 팬들이 “우리는 맥주를 원한다”고 외치고 있다.

카타르와 에콰도르의 개막전 경기에서 에콰도르 축구팬들이 맥주를 원한다며 연호하고 있다. (영상)

2022년 카타르 월드컵에서는 경기장 내 맥주 판매가 금지됨에 따라 맥주 한 잔에 $22 (AUD)라는 높은 가격에도 소비자들이 음료를 구매하기 위해 허가된 호텔 앞에 줄을 서고 있다.
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Published 21 November 2022 at 7:25pm
Presented by Sophia Hong
Source: SBS