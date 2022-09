인터뷰: 마이클 볼 등 세계적인 뮤지컬 배우들과 오페라 하우스 무대에 오르는 한국의 뮤지컬의 떠오르는 별 배우 ‘김수하’

By Leah Hyein Na

뮤지컬 콘서트 Do you hear the people sing? 작곡가 클로드 미셸 숀버그와 작사가 알랭 부빌이 여는 뮤지컬 콘서트

세계적인 뮤지컬 배우들이 레 미제라블, 미스 사이공 등의 노래를 공연

한국계로서는 한국의 뮤지컬 배우 김수하 배우가 유일하게 출연

9월 27일-28일 멜버른 해머 홀, 9월 30일-10월 2일 시드니 오페라 하우스 공연

나혜인 피디: 뮤지컬 '레 미제라블', '미스 사이공' 등에서 호흡을 맞춘 작곡가 클로드 미셸 숀버그와 작사가 알랭 부빌이 여는 뮤지컬 콘서트 Do you hear the people sing? 한국말로 하면 사람들이 노래하는 소리가 들리나요? 정도가 되겠죠. 이 뮤지컬 콘서트가 9월 말 호주에 올려집니다. 9월 27일부터 이틀간은 멜버른 해머 홀에서 그리고 9월 30일에서 10월 2일까지는 시드니 오페라 하우스에서 공연되는데요. 세계적인 뮤지컬 스타들이 무대에 오르는 가운데 한국에서 뮤지컬 배우 김수하 씨가 유일하게 참여합니다. 한국의 김수하 배우 연결했습니다. 김수하 배우 안녕하세요?





김수하 배우: 안녕하세요? 뮤지컬 배우 김수하 입니다.





나혜인 피디: 얼마 전에 한국에서 아이다 공연을 마치셨죠? 지금 어떻게 지내시나요?





김수하 배우: 끝난 지 한 몇 주 된 것 같은데요. 아이다라는 작품이 제품이 워낙 이렇게 큰 비중을 이제 제 인생을 차지하고 있었어서 끝나고 나서 좀 휴식기도 가지고 또 이제 호주로 가는 콘서트 준비하면서 지내고 있습니다.





나혜인 피디: 곧 호주로 오신다고 들었습니다. 바로 Do you hear the people sing? 뮤지컬 콘서트 무대에 한국 배우로는 유일하게 함께하게 되신 건데요. 어떤 공연이지부터 우리 김수하 배우가 소개를 좀 해 주시죠?





김수하 배우: Do you hear the people sing? 은 이제 레미제라블 미스 사이공으로 유명한 클로드 미셸 숀버그 그리고 알랭 부빌 두 작곡가, 작사가님이 세계적으로 유일하게 오케이 하신 콘서트라고 들었어요.그래서 이번에 코로나 이전에는 계속 열심히 콘서트를 하시다가 이후로 이제 처음으로 콘서트를 열게 되셨는데 제가 함께 하게 된 콘서트입니다.





나혜인 피디: 그러면은 공연에서 뮤지컬의 곡들이 이제 무대에 올려지는 건가요?





김수하 배우: 네 레미제라블, 미스 사이공의 워낙 유명한 작품들의 곡들이 올라가고요. 또 그 외에 다른 곡들도 함께 공연되어집니다.



나혜인 피디: 말씀하신 클로드 미셜 숀버그, 알랭 부빌 모두 세계적으로 너무나 유명한 분들이지만 이번 무대에 서는 배우들도 뮤지컬 계에서는 내로라하는 분들입니다. 어떻게 이번 공연과 인연을 맺게 되셨습니까?





김수하 배우: 제가 들은 바로는 이제 클로드 미셜 작곡가 할아버지께서 저를 선택해 주셨다고 들었는데 원래는 제 자리가 뮤지컬 배우 레아 살롱가 님이 하기로 하셨던 부분인데 함께하지 못하게 되셨고 그래서 이제 찾고 계시다가 우리 이제 프로듀서 님이 클로드 미셜 작곡가님께 잘 하는 킴이 누구였냐 지금까지 어떤 힘 좀 좋았던 킴이 누구냐라고 물어봤더니 이제 저라고 얘기를 하셨다고 이번에 듣게 됐어요. 저로서는 정말 세계적인 작곡가님께 선택받은 것 같아서 너무나 영광스럽고 정말 기쁩니다.





나혜인 피디: 킴이 배역의 이름인가요?





김수하 배우 : 네. 맞습니다. 킴이라는 역할 이름이에요.





나혜인 피디: 그러면 김수하 배우는 이번에 어떤 곡을 선보이게 되시나요?





김수하 배우: 저희가 이제 전설적인 뮤지컬의 명곡들을 24인 오케스트라와 또 12명의 합창단과 하거든요. 저는 레미제라블의 에포닌이 부르는 곡들 몇 곡들 그리고 제가 공연했던 미스 사이공의 킴의 곡들을 몇 곡 부를 예정입니다.





나혜인 피디: 특히 함께하는 다른 배우들 가운데 우리 김수하 배우가 가장 기대되는 분의 무대가 있을까요?





김수하 배우: 모두가 다 기대됩니다. 아무래도 정말 전 세계적으로 아직도 왕성하게 활동하시는 분들이고 제가 뮤지컬 배우라는 꿈을 갖게 된 순간부터 정말 멀리서나마 영상으로만 접하던 그런 분들을 제가 실제로 만나서 함께 무대에서 같은 곡을 부를 수 있다는 게 아직도 믿겨지지 않고 너무나 기대됩니다.





나혜인 피디: 좋아하시는 배우분이 혹시 있으신가요, 그 가운데?





김수하 배우: 아무래도 마이클 볼이라는 영국의 정말 대표적인 뮤지컬 스타거든요. 그래서 뮤지컬을 하는 이제 저희 동료들 그중에 마이클 볼은 정말 모르는 사람이 없을 정도로 정말 마이클 볼 하면 “와~” 이런 배우분이시거든요. 그래서 정말 실제로 뵈는 것도 너무 기대됩니다.



나혜인 피디: 김수하 배우, 지금 한국 뮤지컬 계의 떠오르는 별로 소개되고 있습니다. 한국의 뮤지컬을 짊어지고 갈 기대주인데요. 어떻게 뮤지컬을 시작하게 되셨는지 궁금합니다.





김수하 배우: 제가 초등학교 5학년 때 대학로라는 이제 한국의 뮤지컬 거리가 있어요. 뮤지컬 극장들이 모여 있는 곳이 있는데 거기에서 아주 작은 한 50석에서 100석도 안 되는 아주 작은 공연장에서 이제 부모님하고 뮤지컬을 보게 됐는데 그때의 기억이 저한테는 엄청 강렬하게 남아 있어요. 그래서 그때 딱 공연을 보고 나와서 너무나 매력적으로 느껴져서 이제 엄마한테 저 사람들은 뭐 하는 사람들이냐라고 했더니 뮤지컬 배우라고 그러시더라고요 그래서 그때부터 그럼 나 뮤지컬 배우를 해야겠다. 이런 생각을 갖고 뮤지컬 배우의 꿈을 키우게 됐습니다.





나혜인 피디: 뮤지컬 배우하면 사실 노래도 해야 되고 춤도 춰야 되고 연기도 해야 되는데 이런 쪽으로는 관심이 있으셨나 봐요 당시에…





김수하 배우: 교회 다니면서 성가대도 하고 또 학교 합창단이나 또 이제 그런 노래 부르는 대회들, 동화 구연 이런 대회들 많이 나가면서 무대에 서는 것도 좋아하고 또 사람들 앞에서 노래하고 그런 걸 좀 좋아했던 것 같아요.



나혜인 피디: 네. 뮤지컬을 정말 좋아하시는 찐팬들이 많으시죠. 뮤지컬 배우가 말하는 뮤지컬의 매력은 어떤 걸까요?





김수하 배우: 아무래도 라이브라는 게 정말 가장 큰 매력이자 메리트인 것 같은데 그래서 정말 뮤지컬을 좋아해 주시는 분들은 한 번 정말 한 번도 안 본 사람은 있어도 한 번만 보는 팬분들이 없다라는 말이 있을 정도로 그런 라이브의 묘미가 엄청난 것 같아요. 그래서 배우의 컨디션에 따라 또 그날의 관객들의 분위기에 따라 또 날씨에 따라 매일매일 같은 대본이고 같은 노래지만 매일매일 또 달라지기 때문에 그런 거에 열광을 하시는 것 같아요. 그래서 오늘 안 보면 큰일 날 것 같은 그런 마음이 드신다고 하더라고요.





나혜인 피디: 라이브 공연이니까요. 그렇죠?





김수하 배우: 맞아요. 네. 그런 게 라이브 뮤지컬의 묘미인 것 같아요.





나혜인 피디: 그런 라이브가 사실 배우들에게는 좀 부담이 되는 부분도 있으실 것 같아요.





김수하 배우: 맞아요. 그게 정말 뮤지컬의 장점이자 단점이라고 저는 늘 생각하는데 정말 라이브이기 때문에 절대 실수도 하면 안 되고 또 이제 노래를 하다가 삑사리가 사실 날 수도 있잖아요. 그런 것들이 늘 걱정되지만 그래도 잘 해냈을 때 또 그 쾌감은 또 더 큰 것 같아요.





나혜인 피디: 네. 지금은 전 세계가 한국 문화에 매료됐다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. K-pop으로 시작된 한류가 한국 영화, 한국 드라마까지 다양한 한국 콘텐츠로 이어지고 있는데요. 뮤지컬은 어떤가요? 뮤지컬의 한류도 실감을 하십니까?



김수하 배우: 네. 요새 조금 더 실감을 하고 있는데요. 아무래도 OTT 산업이 발전하면서 제가 미스 사이공이라는 작품으로 4년 동안 외국에서 활동을 하다가 한국으로 2019년에 한국 데뷔를 하게 됐어요. 그때 제가 한국 데뷔를 할 수 있게 해준 ‘스웨그에이지:외쳐, 조선!’이라는 작품이 있는데요. 그 작품이 굉장히 한국적인 작품인데 이제 그 작품을 라이브 영상을 찍어서 그 공연 실황을 찍어서 OTT에 이렇게 올리기도 하고 또 이제 외국으로 한국의 많은 창작 뮤지컬들이 수출이 되고 있다고 들었어요. 그래서 일본 중국 대만 싱가포르에서 한국 뮤지컬에 정말 많은 관심을 가져주시고 또 실제로 한국 창작 뮤지컬들이 많이 수출되어 지려고 많이 움직이고 있는 상황입니다.





나혜인 피디: 언젠가는 호주에서도 한국의 뮤지컬을 볼 수 있는 날이 오면 좋지 않을까 기대를 해봅니다. 앞으로 어떤 계획 있으신지도 궁금한데요.





김수하 배우: 일단은 주어진 호주 콘서트를 이제 잘 준비를 해서 호주에 계시는 뮤지컬 팬분들 또 많은 관객분들 또 이제 한인 관객분들 만나 뵙는 날이 너무 기대되고요. 그 이후로는 다른 작품들 또 이제 준비하고 또 오디션도 보고 하면서 그런 계획이 있습니다.





나혜인 피디: 네. 김수아 배우님 끝으로 이번 공연 기대하고 계시는 우리 호주 한인 동포 여러분 그리고 많은 뮤지컬 팬분들께 한 말씀 부탁드리겠습니다.





김수하 배우: 제가 들은 걸로는 이제 시드니 오페라하우스에서 정말 오랜만에 공연을 한다고 들었는데요. 그리고 또 멜버른에서도 공연을 하는데요. 호주 각 지역에 살고 계시는 많은 한인 동포 여러분들 또 그리고 뮤지컬을 사랑해 주시는 많은 분들께서 시간 내셔서 보러 오신다면 정말 후회하지 않으실 멋진 공연이 될 예정이니까요. 많은 관심 부탁드리고 또 주변에 소문도 많이 내주셔서 멋진 공연장에서 멋진 공연과 함께 함께 좋은 시간 보냈으면 좋겠습니다.





나혜인 피디: 네 오는 9월 말 호주에 올려지는 뮤지컬 콘서트 Do you hear people sing? 한국 배우로는 유일하게 출연하는 한국의 김수하 뮤지컬 배우 함께했습니다. 곧 호주에서 뵙도록 기대하겠습니다.