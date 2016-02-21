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Interview with A Ocalan

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M Kordy Khalil & A Ocalan

M Kordy Khalil & A Ocalan Source: M Kordy Khalil

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Published 21 February 2016 at 3:13pm, updated 28 May 2016 at 10:11am
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
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This interview was conducted by Mayada Kordy Khalil (May Khalil) in Damascus in 1990 with PKK leader Abdulla Ocalan who was residing in Damascus then. The interview was broadcast by Chahin Baker in 1990 on SBS (2EA) as well.

Published 21 February 2016 at 3:13pm, updated 28 May 2016 at 10:11am
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS
Available in other languages
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