COVID-19 update: Close contacts still need to follow protocols for seven days ນີ້ແມ່ນອັບເດດຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19ໃນອອສເຕຣເລັຍ ສຳຣັບວັນທີ 12 ກັນຍາ