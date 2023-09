'A Argentina vai ganhar o Mundial 2022': diz Sebastião Costa, um benfiquista ferrenho de apenas oito anos

Nada como ser criança para saborear uma vitória à séria. Por isso, hoje, que Portugal ganhou 6-1 contra a Suiça neste Mundial de futebol, a SBS em Português celebrou o momento com uma criança muito especial.





Sebastião Costa tem 8 anos e é português. Está a acompanhar este Mundial de Futebol, a torcer e a vibrar por Portugal, mas não acredita que a Turma das Quinas leve o troféu para casa.



Quem vai ganhar este Mundial talvez seja a Argentina ou o Brasil. Diz Sebastião, evitando o perigo do excesso de confiança na Turma das Quinas.

Em relação à vitória de hoje, diz que o melhor jogador em campo foi, pelas razões óbvias, Gonçalo Ramos.





Por outro lado, garante não estar nada surpreendido com a quantidade brutal de golos da equipa portuguesa:



Não me admira que Portugal tenha marcado tantos golos hoje, porque a Suiça é uma equipa pequena em relação a nós, ao Brasil, à Argentina, à França... Afirma Sebastião, convicto da sua análise de jogo

Pela Argentina jogam figuras que admira muitíssimo, principalmente porque são jogadores do Benfica: Enzo Fernandes e Nicolás Otamendi. E, claro, o Lionel Messi que é, de todos, o seu favorito.





Da equipa portuguesa, torce mais pelos jogadores do seu Benfica: António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos.



Sebastião com um dos jogadores da equipa principal do SLB, o brasileiro Lucas Veríssimo Credit: Carina Bento Aliás, Sebastião não podia estar mais orgulhoso de Gonçalo Ramos e da sua prestação de hoje - marcou o primeiro hat-trick deste Mundial, que é também o primeiro que Portugal fez nos últimos 32 anos em jogos de eliminação.



O hat-trick do ponta de lança do Benfica, Gonçalo Ramos, foi espectacular. Tinha que ser um jogador do Benfica. Diz Sebastião, orgulhoso do jogador do Benfica.

Com família em Sydney, Sebastião prestou atenção aos Socceroos e gostou do que viu





Se há coisa que apanhou o Sebastião de surpresa neste Mundial de futebol foi a prestação da selecção australiana



Não estava nada à espera de ver tanta qualidade em campo. A Austrália esteve muito bem Diz Sebastião que, tendo família em Sydney, prestou atenção à seleção Aussie.

Com família na Austrália, Sebastião reconhece que a seleção Australiana ainda não é tão boa no futebol quando, por exemplo, as praias de Sydney:



Adorei tudo nas minhas férias na Austrália com os meus tios e primos que vivem em Sydney. Mas o que eu gostei mais foram as praias que são muito boas e giras. Diz Sebastião

Sebastião estava na Austrália quando a pandemia da Covid-19 começou.





Teve a sorte incrível de embarcar naquele que viria a ser o último avião com destino à Europa antes dos aeroportos fecharem.



Sebastião com os seus pais, Carina Bento e Nuno Costa, no Australian Reptile Park, uma semana antes da pandemia Covid-19 começar Mas da Austrália só guarda boas memórias e até comenta que está feliz com a evolução do futebol australiano.





Aprecia, sobretudo, o facto de cada vez mais meninos da sua idade gostarem de jogar à bola em Down Under, já que esta é uma modalidade relativamente recente na cultura desportiva Aussie em comparação com a realidade em Portugal:





Mas a saudade do seu Benfica aperta para onde quer que ele viaje.





E foi por isso que não deixou de visitar a Casa do Benfica de Sydney, em Marrickville, onde almoçou comida ´tuga´e teve oportunidade de conhecer a comunidade portuguesa sócia do clube.





Sebastião nasceu numa família ´vermelha e branca´





Viveu sempre em Caxias, na Linha de Cascais. Mas podemos dizer que a sua segunda casa é o Estádio da Luz - a ´casa´ do seu Benfica, o seu clube do coração onde passa grande parte do seu tempo.





Joga futebol nas escolinhas do Benfica e, no dia 8 de janeiro, vai fazer os testes de captação para o SLB. Tem esperança que o clube fique de olho nele e na sua progressão desse dia adiante.



Sebastião Costa já a jogar pelo Sport Lisboa e Benfica, o clube do seu coração. Credit: Carina Bento Toda a família do Sebastião é do Benfica, dos avós aos tios e primos. O pai, Nuno Costa, como não podia deixar de ser, é benfiquista ´ferrenho´ e, podendo, está sempre onde o Benfica jogar.





A mãe, Carina Bento, é jornalista do canal Benfica TV e é, seguramente, uma das mais acarinhadas pelos adeptos, já que é a cara e a voz que está no canal desde a sua inauguração.





E tem sido ela que tem dado as maiores alegrias desta vida ao Sebastião, levando-o aos jogos mais importantes da temporada e apresentando-o aos jogadores do plantel principal.





Na verdade, Sebastião tem sido envolvido na vida do clube desde que se passeava pelo Estádio da Luz, e se emocionava com as alegrias do ´Glorioso`, ainda na barriga da mãe.



E talvez porque o futebol corre no sangue da família inteira de Sebastião, ele nasceu já´vermelho e branco´ e a primeira música que trauteou foi o hino do Benfica ´Ser Benfiquista´.



Sebastião (quarto à direita) no seu "melhor dia da vida": em campo com os jogadores do Benfica, no jogo Benfica-Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões, no dia 5 de outubro de 2022. Credit: Carina Bento O seu quarto é o espelho da sua paixão maior, pois em todas as paredes e prateleiras encontram-se referências futebolísticas.





O seu guarda-roupa está repleto de equipamentos que ele usa em todas as ocasiões, e que estima até não caber mais neles conforme vai crescendo.



Sebastião sempre a torcer pelo seu Benfica, esteja o estádio cheio ou menos composto Credit: Carina Bento Coleciona cromos da bola e não há presente melhor que lhe podem dar no aniversário ou no Natal. Muito graças a isso, conhece todos os melhores jogadores do mundo ´de cor e salteado´.



Sebastião (primeiro à esquerda) e os seus melhores amigos, junto de Rui Costa, o presidente do SLB e antigo número 10 da seleção portuguesa de futebol Credit: Carina Bento Discute futebol como gente grande. Tem justificação para cada observação que faz relativamente a cada jogo que vê e à performance de cada jogador.





Corrige o árbitro e torce pela sua equipa mesmo quando os jogadores não estão à altura do desafio:



Devemos sempre apoiar a nossa Seleção, que não podemos dizer que é má só porque não gostamos de um ou dois jogadores Observa Sebastião, enquanto adepto fervoroso

Já esteve a menos de um metro de distância do grande Cristiano Ronaldo e naturalmente ´fez a festa´ com os seus amigos, também presentes nesse dia.





Contudo, o número 7 português não é o seu jogador favorito.



O Ronaldo já está velho e para mim não é o melhor jogador do mundo porque teve muitos azares na carreira e já não está tão em forma. O Messi é melhor Confessa Sebastião

Oiça a entrevista completa da SBS em Português a Sebastião Costa - amado sobrinho da autora desta peça. Saiba mais sobre ele e a sua incomensurável paixão pelo futebol, clicando no PLAY no topo deste artigo.





De resto, mantenha-se connosco e apoie os nossos dois clubes do coração neste Mundial: FORÇA PORTUGAL! FORÇA BRASIL! E que ganhe o melhor.