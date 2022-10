A comediante brasileira que mistura astrologia, Madonna e questões sociais nos palcos de Melbourne

Ela é comediante, dançarina, designer gráfica e jogadora de video game. É também celíaca e está no espectro do autismo, e encontrou a forma de expressão nos palcos de comédia standup da Nova Zelândia e Austrália.





Juntando humor negro, astrologia e Madonna, a brasileira Michelle da Costa está em cartaz como espetaculo “Like a Virgo”, no Melbourne Fringe, festival independente de artes da capital de Victoria, entre os dias 17 e 23 de outubro.



Eu sou o que chamam de introvertida-extrovertida. Eu preciso do palco, eu gosto do palco, mas preciso estar isolada de vez em quando para recarregar as energias.

Michelle da Costa se tornou uma comediante de standup na Nova Zelândia, onde viveu por 15 anos, e passou a vier em Melbourne pouco antes do confinamento da COVID-19.





“Eu estava sem emprego por um tempo, meio deprimida, sem saber o que fazer da vida. Standup é uma arte bem acessível, qualquer um pode se inscrever num open mic. Foi o que eu fiz, me inscrevi, me dei quatro semanas para fazer o meu set de seis minutos”.





Open mic é uma noite onde qualquer um pode se inscrever para fazer uma performance, geralmente num tempo limitado. Michelle estudou a modalidade e se jogou na luta.





O resultado: ela foi semifinalista do RAW Comedy de Victoria em 2022.



Michelle da Costa. “Like a Virgo” é espetáculo de 50 minutos.





“O show é sobre mim, minhas influências, tem bastante cultura pop, e questões sociais que são importantes para mim, como trans, bissexualidade. Não sou trans, mas sou aliada. Eu fiz Comunicação Social (na faculdade), gosto bastante de falar sobre cultura pop, mídia e representação. Falo sobre astrologia, claro. Eu gosto de humor que fala de questões sociais, que fale verdades, meio dark. MIstura de piada de pai com humor negro.”





Michelle escreveu todo o meu material em inglês na Nova Zelândia, que, segundo ela, tem uma cultura de humor similar a dos australianos.





“Como gosto bastante de trocadilhos, é meio difícil traduzir algumas coisas. Eu comecei a fazer standup na Nova Zelândia quando já morava lá há mais de 10 anos, então já estava no humor deles. O humor da Nova Zelândia e da Austrália são bem parecidos, culturamelmente não sinto grande diferença. Pra mim as diferenças culturais já não estavam tão presentes na época.”





O humor a ajuda a encarar os problemas da vida.





“Falo bastante também sobre ser celíaca no meu show. Pra quem não conhece, quando eu como glúten, meu sistema imunológico ataca minhas próprias células. Então tem coisas que são fáceis para a maioria das pessoas que não são fáceis para mim. Dizeres que as pessoas usam aqui em inglês que não funcionam bem para mim, como ‘piece of cake’ ou ‘walking a park’, essas expressões que as pessoas usam pra dizer que é algo fácil. Então eu digo que tenho a doença celíaca e sou uma mulher. Essas duas coisas podem me matar…”





Este ano foi também o momento da vida em que Michelle da Costa descobriu estar no espectro do autismo, e cita a comediante australiana Hannah Gatsby como uma referência.





“Tive um diagnóstico do espectro de autismo e a Hannah Gatsby também tem. Até por isso li o livro dela, achei bastante interessante esse processo da juventude sem saber que tinha até a vida adulta fazendo comédia. Acho que tem bastante gente com autismo que faz comédia, é bem popular, porque o autismo é difícil falar com pessoas, mas é fácil falar para as pessoas. Essa conversa que a gente está tendo para mim é mais difícil que standup. No palco, ninguém interrompe, é uma forma de expressão para quem tem autismo.”





Quando perguntada se é importante saber rir de si, Michelle é taxativa.



É importantíssimo saber rir de si. O humor salvou minha vida várias vezes, em depressão, lidando com trauma, o humor ajuda a lidar com coisas pesadas

"É como o humor negro, é uma forma de lidar com algo difícil de lidar e transformar numa coisa que dá para processar. E sempre foi uma coisa bem presente na cultura brasileira fazer piada de situação ruim.”





E como fazer para começar uma carreira de comediante na Austrália? Para Michelle da Costa, o importante é pesquisar como se faz.





“Comecem como eu comecei, com bastante pesquisa. Sou meio nerd, pesquisei bastante, descobri onde havia open mic em Auckland, onde eu vivia, assisti a todos os especiais no Netflix, como é que eles fazem uma piada boa, a estrutura da piada. Eu me auto-ensinei, mas tem cursos aqui, depende de como a pessoa quer começar. Eu diria para escrever um set de cinco minutos e pesquisar onde tem open mic e ir.”





Like a Virgo.



Texto e performance: Michele da Costa



Direção: Tash York



Coreografia: Bella Dejac



Data: 17 a 23 de outubro



Local: The Motley Bauhaus - Cabaret Stage



Mais informações aqui .