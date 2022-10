A crise do preço caro leva a roubo de comida em supermercados portugueses

A notícia explica que vários supermercados em Portugal estão a colocar alarmes em produtos alimentares, como bacalhau, salmão congelado e até garrafas de azeite ou latas de atum.





O investimento na instalação destes sistemas de segurança é justificado pelo aumento dos furtos de alimentos, que se acentuou nos últimos meses, com o agravamento do custo de vida.





O preço de um cabaz básico de 63 produtos essenciais, calculado pela Deco/Associação de Defesa do Consumidor, atingiu esta semana o valor mais alto do ano. Custa agora €214,30, mais €30,67 do que em fevereiro, antes de começar a guerra na Ucrânia, o que representa uma subida de 17%. Só na última semana, a mesma lista de compras ficou €4 mais cara.





A farinha (+50%), o frango (+35%) e o leite (+34%) estão entre os produtos com maior aumento desde o início do ano, assim como a couve e os brócolos, ambos com subidas superiores a 45%. Globalmente, o peixe e a carne continuam a ser as categorias que mais encareceram.





“Há produtos essenciais que efetivamente começam a ter um preço inacessível para as famílias mais carenciadas. Neste momento há muito mais pessoas que já não estão a conseguir assegurar a sua alimentação básica. Admito que, em desespero, recorram a tudo, até a roubar para comer”, vinca Rita Valadas, presidente da Cáritas.





Nas grandes cadeias de supermercados, cada loja tem autonomia para decidir a instalação de alarmes nos produtos em que se registem maiores quebras de stock, o que significa que os artigos com alarme podem variar de estabelecimento para estabelecimento.





A instalação deste sistema de segurança é dispendiosa e só é feita quando o custo compensa o que se perderia em furtos. E nos últimos meses têm sido cada vez mais os supermercados a avançar para este investimento.





Cláudio Ferreira, presidente da Associação Nacional de Vigilância e Segurança Privada, sector que garante o patrulhamento dos supermercados, confirma:





“Nos últimos dois a três meses nota-se um aumento muito significativo dos furtos de alimentos por parte de pessoas que já não conseguem sobreviver com o seu salário ou pensão. Estão desesperadas e escondem na mala ou no casaco pacotes de leite ou latas de atum para comer ou dar aos filhos.”





Quase dois milhões de portugueses vivem com menos de €554 por mês e a população em risco de pobreza está a aumentar. Cerca de 500 mil pessoas dependem de apoio alimentar e o número de pedidos está a subir de forma acentuada, alerta a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet. “A escalada de preços é brutal e as famílias mais pobres, que já viviam no limite, não têm nenhuma margem para suportar estes aumentos”, confirma esta dirigente dos Bancos Alimentares, em Portugal.





Nas últimas décadas, a aposta em infraestruturas permitiu que Portugal um país moderno, repleto de estradas e auto-estradas, ciclovias, parques industriais avançados, construção sofisticada, que criam a ilusão de progresso. É um facto que o desemprego está nos valores mais baixos de sempre.