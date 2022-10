A eleição do Brasil acabou, mas o que vem pela frente para um país profundamente dividido?

Os brasileiros na Austrália esperam que seu país tenha tomado a decisão certa após anos de protestos, agitação civil e violência – só que essa escolha não parece ser unilateral.





Após 580 dias de prisão, Luís Inácio Lula da Silva, foi eleito vencedor com pequena margem [em termos brasileiros] com 50,8% contra 49,2% de Jair Bolsonaro, uma diferença de apenas 1,9 milhão de votos em um eleitorado de 156 milhões.





Entre os eleitores da Austrália, Lula venceu com maior margem, 59,6% dos votos contra 35,5% de Jair Bolsonaro. Ele tinha uma ampla vantagem nas cinco cidades onde a votação foi realizada: Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth e Sydney.





O voto brasileiro na Austrália





A brasileira Deborah Barros Leal Farias é uma professora na Escola de Ciências Sociais da UNSW de Sydney. Ela pesquisa a política brasileira, tanto com viés doméstico quanto internacional.





Embora as eleições no Brasil tenham finalmente terminado, Barros diz que um forte movimento 'bolsonarista' foi criado.





“É como o trumpismo, não é porque Trump foi derrotado que tudo o que ele representava também se foi”, disse ela à SBS Portuguese, aludindo à sempre presente comparação entre Bolsonaro, conhecido como o ‘Trump dos Trópicos’.





“Existe um núcleo duro que o bolsonarismo traz à tona, um núcleo de pessoas que abraçam essas ideias conservadoras, religiosas, reacionárias. Sempre houve pessoas de todas as origens e crenças culturais e religiosas, mas nunca a reunião delas, em torno de uma mesma figura.





“É um fenômeno complicado. Tire o Trump do 'Trumpismo' e você não terá o fim dele. Tira o Bolsonaro de cena, será o fim do radicalismo de direita? Não necessariamente."





Segundo Deborah Barros, esta é uma força que veio para ficar. Existe agora no Brasil um grupo conservador unificado.





Se o governo Lula colocar comida na mesa [onde há 33 milhões passando fome] e mais empregos, poderia vir junto com Jesus e fazer milagre que o pessoal não iria aceitar".





Deborah Barros diz que é importante mostrar ao povo do campo que Lula não vai fechar igrejas, incentivar abortos, criar banheiros unissex e tudo mais que a campanha de Bolsonaro o acusou de fazer, se eleito. “Que ele não vai transformar o Brasil em outra Venezuela”, resume.





Por fim, Dona Barros avisa que ainda faltam dois meses para a posse.





Boatos de golpe militar e ameaça de contestação dos resultados eleitorais foram amplamente divulgados por Jair Bolsonaro, que ainda não reconheceu a derrota.





“Receio que tenhamos um evento semelhante ao ‘6 de janeiro’ nos Estados Unidos, o que seria meio assustador e tudo mais.





"Mas espero que fiquemos unidos, espero que mesmo com a Copa do Mundo, haja essa capacidade dos brasileiros se unirem no choro e no riso. Todos os brasileiros comemorando as vitórias da nossa seleção. Espero que nos unamos", disse Barros. diz.





A comunidade brasileira na Austrália pendeu fortemente para Lula nas eleições, mas a divisão é clara, e a agora minoria bolsonarista é barulhenta. Conversamos com alguns brasileiros sobre como viram as eleições e o que esperam para o país na nova gestão Lula.





Como esperado, os eleitores do candidato do Partido dos Trabalhadores estão entre aliviados e com esperança de dias menos tensos. Os eleitores de Bolsonaro temem problemas econômicos e esperam que a polarização arrefeça.





Militância online por Lula na Austrália





A urbanista Gabriela Ortega, de 38 anos e moradora de Sydney, militou na Internet pela candidatura de Lula e chegou a passar mal com a ansiedade do resultado da eleição nesta segunda-feira.





“Eu fui acompanhando da minha casa os resultados, pela internet, ao mesmo tempo que eu ia acompanhando os resultados pelas redes sociais, pelo site do TSE, eu também ia me comunicando com os grupos de whatsapp tanto daqui quanto dos amigos do Brasil, e também de pessoas que não são amigas (pessoais) que estávamos juntas desde o primeiro turno coletando material pra conversar com as pessoas, conversar com indecisos, material que desmentisse as fake news, ter um cuidado muito grande em mostrar que era fake news. Foi muito tenso pra todo mundo aqui, e conforme saiu o resultado, a gente já sabia que o Bolsonaro iria sair na frente pela ordem de contagem dos votos, e que quando entra no Nordeste muda a votação. Foi bem abertado o resultado, a gente foi ficando naquela apreensão que não chega até o final. E quando chegou, que a gente viu a vitória do Lula, foi aquele alívio. Sim, eu chorei. A gente fez chamada de áudio com os amigos pelo celular, liguei pra minha família no Brasil, só que foi um momento com bastante ansiedade. Eu de fato passei mal de ansiedade, fiquei de fato com o estômago embrulhado enquanto não saísse o resultado. Foi bastante sofrido, mal dormi, inclusive. “





O discurso conciliador de Lula





Relbson Matos é enfermeiro em Port Macquarie (NSW). Morou no Brasil com seu parceiro australiano e, entre as razões que o fez trocar o país pela Austrália foi ter ouvido, ‘as vésperas da eleição de Bolsonaro em 2018, um vizinho gritar na janela que, depois da votação, sairia nas ruas para “matar veado”. Relbson comemora a mudança de discurso presidencial.





“Foi um discurso pacificador, que fala de amor, de construção, de união do país, de pacificação dessa polarização política, inclusive se reunir com governadores que são oposição ao governo Lula que eram apoiadores de Bolsonaro, mas reunir para um projeto em comum. É um discurso emblemático porque parece demonstrar uma linha política completamente oposta ‘a abordagem do Bolsonaro, de retomar projetos políticos com apoio de todos, inclusive da oposição. Quando é possível conciliar, discutir projetos políticos, a probabilidade de ter resultados para a população é muito maior.“





Entre os votantes em Bolsonaro, o temor de dificuldades econômicas





Um dos discursos mais fortes entre os bolsonaristas contra Lula foi o de ser amigo de governos de esquerda, alguns ditatoriais, como Cuba e Venezuela, e outros alinhados ‘a esquerda do espectro político tradicional, como o atual governo da Argentina e Bolívia, entre outros.





Raphael Alves era fisioterapeuta no Brasil e motorista de aplicativo em Sydney. Ele não se considera bolsonarista, e sim “libertarian”, que segue uma agenda de estado mínimo na economia. Ele acredita que os próximos quatro anos serão complicados pelo alinhamento político de Lula com outros países da América Latina que vão de encontro ao seu pensamento.





“É uma tremenda decepção. As políticas econômicas do Lula são muito alinhadas aos países em volta da América Latina que estão na falência. Então acho que o Brasil tem uma forte tendência a ir pelo mesmo caminho. Felizmente a gente conseguiu eleger um congresso mais de oposição, o Lula não vai conseguir fazer tanto as coisas que planeja fazer (...) fica difícil ver um futuro próspero do Brasil nos próximos quatro anos. “





O engenheiro Marcio Soares da Silva, de Brisbane, tema impostos altos e inflação no Brasil.





“Os impostos voltarão a aumentar e com isso a inflação vai voltar com força. Teremos quatro anos de dificuldades econômicas”.





A bolsonarista Ester Weiss vive na Austrália há 43 anos, é dona de uma agência de viagem em Melbourne e toca a ONG Vivavida Foundation, que ajuda mulheres e crianças que sofreram abuso familiar. Ela crê que o problema todo se inicou quando Lula foi solto da prisão, no entender dela, injustamente. E espere que a polarização no Brasil arrefeça.