´A haver uma República australiana será só daqui a 10 anos`: diz o Professor John Warhurst da ANU

Embora o debate não deva ser sobre personalidades, a identidade e carisma do monarca claramente faz a diferença.





O ex-primeiro-ministro e republicano, Malcolm Turnbull, disse certa vez que muitos australianos eram “ Elizabethans ” em vez de monarcas.





No entanto, à medida que vivemos esta semana a transição de um monarca para o outro, os partidários da república ainda precisam manter a paciência, por várias razões.





Numa entrevista de rádio na passada sexta-feira , o primeiro-ministro Anthony Albanese recusou-se a abordar a hipótese da República, preferindo dizer o seguinte: “Hoje é um dia para uma questão, e apenas uma questão, que é prestar homenagem à rainha Elizabeth II e agradecer o seu serviço ao nosso país”.



A Rainha Elizabeth marcou a Austrália de tal forma que Anthony Albanese não quer ainda falar sobre uma eventual República Source: AAP / AAP Image/PA/Stefan Wermuth Mas e no futuro próximo? O que podem os australianos esperar para a Austrália a curto, médio prazo.





Rei Charles III – o novo monarca da Austrália





Com a morte da rainha Elizabeth II, o príncipe Charles tornou-se o rei Charles III, não apenas do Reino Unido, mas também da Austrália e de outros territórios.





Camilla, por seu turno, tornou-se a rainha consorte com a benção da Elizabeth .





Pesquisas de opinião do passado recente da Austrália têm mostrado, até com consistência, que a ideia de Charles se tornar rei aumenta o apoio a uma república - em 1999, na época do referendo constitucional referente a esta questão, as estatísticas indicavam que apenas cerca de 5% dos australianos confiavam no carisma do agora rei Charles III.





Portanto, já em 1999, Charles estava longe de ser tão popular entre os australianos quanto a sua mãe. E esse, segundo o Professor John Warhurst, ainda é o caso.



Foto de arquivo de sábado, 9 de abril de 2005, onde a Rainha Elizabeth II fala com o (aqui ainda) príncipe Charles, ao lado da sua (aqui ainda) noiva Camilla, duquesa da Cornualha, à direita, após a benção da igreja da sua cerimónia de casamento civil. Credit: Alastair Grant/AP/AAP Image Após o primeiro referendo fracassado, republicanos influentes, como Turnbull, acreditavam que a Austrália não deveria considerar um segundo referendo até que a rainha morresse.





O Movimento da República Australiana discordou – mas essa visão propagou-se, impedindo quaisquer iniciativas preparatórias oficiais antes de findo o reinado de Elizabeth II.





Os australianos terão que recomeçar a discussão praticamente do zero





Mas muita coisa mudou nos últimos 23 anos desde a última vez que os australianos consideraram seriamente instaurar a República.





Isso significa que a discussão pública deve recomeçar, agora, quase do zero e sob novas circunstâncias.





Por um lado, qualquer australiano com menos de 40 anos de idade não votou no referendo em 1999.



Algumas lições também foram aprendidas de 1999 para cá, incluindo com as divisões entre republicanos sobre qual o melhor modelo a adotar. Mas muitas questões permanecem sem solução.





Os argumentos centrais para uma República não mudaram muito, mas a situação é diferente.





Um desenvolvimento importante foi o aumento da urgência para o reconhecimento constitucional dos direitos Indígenas.



O movimento republicano e a maioria dos republicanos reconhecem que um referendo pelos direitos constitucionais Indígenas é agora prioritário em relação a um novo referendo para a República. Salienta o Professor.

Modelos preferidos e o apoio do público





A experiência e o bom senso ditam que o movimento em direção a uma constituição republicana não deve ser apressado e posto em prática de qualquer maneira.





É preciso que se reserve tempo para a discussão da comunidade, como um todo.





O movimento republicano lançou recentemente o seu modelo preferido de República , que é um ponto de partida para a discussão pública. E o mesmo vem na sequência de muitos anos de crença de que o modelo deve ser decidido pela comunidade, num plebiscito antes de um referendo.



Embora a discussão inicial possa ser liderada por grupos da sociedade civil, como o movimento republicano, em última análise, a discussão deve ser liderada pelo parlamento federal e pelo governo se quisermos fazer progressos genuínos. Diz o Professor John Warhurst.

O novo modelo propõe que os parlamentos australianos indiquem candidatos a presidente antes de uma votação popular para decidir entre eles.





“Tem sido ridicularizado em alguns setores pela sua complexidade, mas é uma tentativa criativa de resolver as diferenças entre eleições diretas e parlamentares republicanos. O modelo também reflete as realidades de um sistema federal”, acrescenta Warhurst.



Quais são as mecânicas do modelo de República australiano proposto no passado?





O método de reforma constitucional permanece inalterado desde 1999 (não se colocou a questão da República de referendo desde então, e o último referendo bem-sucedido ocorreu em 1977).





Esta história recente do fracasso australiano nesta matéria pesa muito em qualquer nova proposta de referendo.





Tais propostas devem primeiro ganhar efetivamente o apoio das duas casas do parlamento federal. Em seguida, a proposta específica deve ser submetida a um referendo ´sim/não´.





Não há outra forma constitucional legítima, embora algumas pessoas prefiram um referendo “em princípio” para testar as águas primeiro.





Realisticamente, o apoio do governo federal e da oposição também é condição necessária para o sucesso do referendo.





Mais uma década de distância?





“De qualquer forma, nenhuma transformação radical do debate ´república sim/monarquia não´ acontecerá imediatamente. É preciso dar tempo às pessoas para fazer o luto pela perda de Elizabeth II”, salienta o Professor que finaliza a sua análise no jornal The Conversation, com uma previsão de tempo específica em mente:



Isto significa, portanto, que um cronograma para um segundo referendo republicano, dado que o rei Charles subiu ao trono em 2022, está no máximo à distância de cinco a dez anos (após as eleições federais de 2025, no mínimo). Nessa fase, o próprio Charles estará perto dos 80 anos de idade ou até mais. Conclui, Warhurst.

