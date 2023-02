A procura por estrangeiros está a deixar os portugueses sem acesso à casa própria

No começo deste ano, havia pouco mais de 47 mil imóveis para venda no mercado nacional, o número mais baixo dos últimos 15 anos. Na média dos anteriores 5 anos, havia mais de 200 mil.





O que é que mudou? Os estrangeiros que estão a comprar casa em Portugal, sobretudo em Lisboa, no Porto, no Algarve, no Alentejo e na região do Douro. São sobretudo cidadãos dos EUA, de França, dos Países Baixos, da Escandinávia, do Reino Unido e do Brasil.





São, sobretudo dois grupos: pessoas com mais de 60 anos que escolhem o clima ameno de Portugal, com mais de 6 meses de praia, boa comida e bom vinho; mas também, cada vez mais, gente os 20 e os 45 anos que considera Portugal um bom lugar para viver.





A chegada de estrangeiros com poder de compra está a disparar o preço das casas e a alimentar a inflação. Compram casas novas acabadas de construir, mas também casas antigas acabadas de requalificar nos bairros históricos de Lisboa e do Porto.





Está a instalar-se um abismo entre o custo da habitação e o poder de compra dos portugueses. Fica assim instalado um impasse para a generalidade da população portuguesa, sobretudo a mais jovem, para comprar casa.





Os novos casais, para saírem de casa dos pais, estão a procurar habitação a dezenas de quilómetros da cidade onde sempre viveram.





Os de Lisboa vão para a região rural do Oeste, Torres Vedras, Mafra, Ericeira ou para a península de Setúbal.





Os do Porto também vão para além das periferias, Póvoa de Varzim, Baião, santa Maria da Feira e até mais longe.





Surgiu em Portugal um problema de habitação, reconhecido pelo governo que lhe vai dedicar toda uma reunião do Governo.





Está previsto o lançamento de um grande programa de habitação com casas construídas pelo Estado, com preços limitados, e facilidades tanto para os mais novos como para os que, mais velhos, foram empurrados pelo aumento do preço das rendas para fora da casa onde sempre viveram.





No começo deste ano o governo já limitou a 2% o valor da atualização anual de rendas. Em compensação, os senhorios têm acesso a benefícios fiscais.