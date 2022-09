A que horas começa o funeral da Rainha e como podemos assistir à cerimónia a partir da Austrália?

Palácio de Buckingham, Londres, Inglaterra. Bandeiras da União Jack alinham a rota ao longo do The Mall até o Palácio de Buckingham. Um fortíssimo sistema de segurança está montado em todo o centro de Londres, com uma extraordinária presença policial. A cidade prepara-se agora para o funeral de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. A rainha será enterrada hoje, segunda-feira, 19 de setembro. (Foto por Charlie Varley/Sipa EUA) Credit: Charlie Varley/Sipa USA