A taça da Copa do Mundo feminina já está em seu tour final na Austrália e Nova Zelândia

A Copa do Mundo Feminina de futebol será disputada na Austrália e na Nova Zelândia a partir de 20 de julho, e os fãs de futebol tiveram a chance de chegar perto do troféu da Copa do Mundo em Sydney nos últimos dias.





A visita faz parte da turnê do troféus em Sydney e nas áreas regionais de Nova Gales do Sul, e é parte da preparação para o torneio do mês que vem.





A Copa do Mundo está a caminho de se tornar o evento esportivo feminino com maior público de todos os tempos. A FIFA confirma que um milhão de ingressos foram vendidos.





É um recorde que supera o torneio anterior na França, em 2019.





O torneio também terá uma novidade agradável para as atletas: a FIFA decidiu reformular o sistema de premiação.





Pela primeira vez, cada jogadora que competir pelo troféu sairá com uma recompensa.





As atletas têm garantido cerca de 44.000 mil dólares por participate da fase de grupos - mais do que o dobro do salário médio das jogadoras profissionais de futebol em todo o mundo.





As vencedoras embolsarão mais de 400 mil dólares australianos cada uma.





As federações também serão recompensadas com uma premiação avaliada em 226 milhões de dólares, valor cinco vezes maior do que receberam há quatro anos.