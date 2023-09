Abre em Portugal a corrida para suceder em 2026 ao popular presidente Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa está a cumprir o segundo mandato presidencial de cinco anos, está há sete anos e meio na função de Presidente da República de Portugal, sempre com notoriedade máxima e cota de aprovação sempre acima dos 60%.





Este presidente age no dia a dia como uma pessoa comum, todos os dias comenta a atualidade, mesmo que seja a seleção de futebol, vai para a praia e conversa com as pessoas, há sempre quem queira fazer selfies com ele – é o que aconteceu, por exemplo, na semana passada, na capital da Ucrânia quando o presidente português foi passear na avenida principal de Kiev e foi beber cerveja no meio das pessoas numa cervejaria da Praça Maidan.





Marcelo é um professor de Direito oriundo do centro-direita, foi mesmo presidente do PSD, e tem exercido o mandato em boa concórdia sempre com governos de esquerda, presididos pelo socialista António Costa, o atual com maioria absoluta. Há mérito dos dois na coabitação exemplar, mesmo com algumas discordâncias sempre logo superadas.





O estilo popular de Marcelo é tão intenso que já se comenta em Portugal que será complexo suceder-lhe em 2026.





Ainda faltam mais de dois anos para a próxima eleição presidencial em Portugal – a que Marcelo já não pode concorrer por atingir o limite de dois mandatos e, surpreendentemente, a batalha pela sucessão começa a desenhar-se.





Neste domingo, um outro ex-presidente do PSD, Luís Marques Mendes admitiu a possibilidade de vir a ser candidato.





Mendes tem, como Marcelo teve, um palco principal semanal: comenta toda a atualidade, todos os domingos, ao longo de 20 minutos, no principal telejornal da tevê privada SIC.





O de Marcelo era noutra das principais tevês privadas, a TVI, onde agora quem comenta é Paulo Portas, ex-líder do CDS-PP.





Estes espaços de comentário são vistos como trampolim de popularidade para o topo político. Especula-se que em breve também Portas anuncie que pode ser candidato.





O espaço da direita em Portugal está a ligar os motores para as próximas presidenciais.





Para além de Mendes e Portas, também Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, ex-primeiro-ministro e ex-presidente também do PSD, é apontado como pretendente na corrida à presidência.





A esquerda ainda não ligou os motores. O candidato cotado como mais ganhador, António Guterres, não está disponível, é secretário-geral da ONU. Fala-se do atual primeiro-ministro, António Costa, mas ele não quer falar nisso. Também se especula que o atual presidente do parlamento e ex-ministro dos estrangeiros, Augusto Santos Silva, deseja ser candidato – tem perfil de competência, é eloquente, mas falta-lhe popularidade. Não se vislumbra até agora, uma candidatura forte à esquerda.