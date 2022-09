Agências de rating melhoram a nota das contas de Portugal

By Francisco Sena Santos

Depois de, na semana passada, a DBRS ter elevado o rating atribuído a Portugal para o nível A, agora foi a vez da Standard & Poor’s (S&P), uma das três grandes agências de notação financeira internacionais, elevar a classificação atribuída às finanças públicas do país. O crescimento económico forte recente, os resultados orçamentais obtidos e a reduzida incerteza a nível político são os principais motivos apresentados para a decisão.





A agência de rating anunciou esta sexta-feira ao fim do dia que passou a classificação atribuída à República Portuguesa de “BBB” para “BBB+”, apenas um nível abaixo de A. A decisão foi particularmente surpreendente, porque a agência tinha indicado que a perspectiva para o rating português era “estável”, sendo que as decisões de subida são normalmente antecedidas pelo anúncio de uma perspectiva “positiva”.





Na nota em que explicam a decisão, os analistas da S&P dizem que a subida de rating “reflecte a resiliência da economia portuguesa, das suas finanças públicas e do sector financeiro, detido maioritariamente por estrangeiros, perante vários choques externos, incluindo as consequências da guerra na Ucrânia ”.





