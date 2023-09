Agente imobiliária de Perth suspensa após e-mail racista a inquilinos

Pontos principais A corretora imobiliária de Perth Bronwyn Pollitt teve sua licença suspensa por oito meses.

Ela enviou um email aos inquilinos comparando os padrões de limpeza da Austrália e da Índia.

'Simplesmente inapropriado': membros da comunidade indiana saudaram a decisão.

Numa ordem judicial emitida em 28 de agosto, o Comissário para a Proteção do Consumidor disse que "havia causa adequada para uma ação disciplinar contra a agente imobiliária Bronwyn Joan Pollitt.





Pollitt, diretora da agência Mavin Real Estate, com sede em Perth, teve sua licença suspensa por oito meses a partir de 1º de setembro, após uma disputa com o casal de inquilinos indianos Sandeep Kumar e Ritu Devi Sharma que começou há dois anos.





De acordo com a ordem judicial, a Mavin Real Estate administrava uma propriedade no subúrbio de Hocking, no norte de Perth, em nome do proprietário.





O imóvel foi alugado ao casal Kumar e Sharma através de um contrato de residencial entre 2 de janeiro de 2020 a 1 de julho de 2020.





O tribunal observou que, depois de os inquilinos terem deixado as instalações, em 2 de dezembro de 2020, a senhora Pollitt realizou a inspeção final habitual no imóvel, durante a qual teve a missão de comparar o estado no momento com o relatório de inspeção inicial.





Segundo a ordem judicial, havia, na opinião do proprietário e da ré, uma série de itens durante a vistoria final que exigiam atenção a fim de alinhar o imóvel com as condições da vistoria inicial.





O email.





Após vários meses de discussões sobre o depósito caução e as despesas de limpeza, Pollitt enviou um e-mail aos inquilinos em maio de 2021, no qual fazia comentários depreciativos sobre a cultura indiana.





“Depois da minha discussão com Ritu sobre limpeza, pensei nas diferenças culturais e nas atitudes em relação à limpeza dos meus inquilinos indianos”, escreveu a Sra. Pollitt.



O email enviado pela Sra. Pollitt ao casal Kumar e Sharma.



"Nossos padrões de vida, nossa qualidade de vida e expectativas são muito diferentes dos superlotados, superpovoados e sujos (sic) de muitos outros países, incluindo a Índia. Portanto, é impossível ter uma discussão sobre o que é limpeza quando eu e a maioria dos australianos temos uma expectativa do que é limpeza e você está falando do que está acostumado.





“Esperamos que o afluxo maciço de pessoas indianas não transforme o nosso belo país na imundície que é a Índia, onde corpos estão nas ruas, corpos meio queimados estão no rio e as pessoas sobem umas nas outras em busca de ajuda médica enquanto moram em favelas. Tudo começa com a limpeza das propriedades alugadas e estar atento a como a deixou e entender que Perth se tornará a mesma coisa que a Índia caso você não tenha mudança de atitude.





"Uma limpeza geral de férias custa geralmente cerca de $ 1.000,00 e um australiano branco tem a expectativa de que passará para um ambiente limpo de acordo com os padrões australianos e não para o padrão indiano. Diferentemente, se nos mudássemos para a Índia, teríamos que aturar o padrão indiano."





O veredito.





Depois de impor uma suspensão de oito meses à licença da agente Bronwyn Joan Pollitt, o tribunal reconheceu que a diretora da imobiliária pediu desculpas a Kumar e tomou medidas para resolver qualquer potencial falha de comunicação transmitida no seu e-mail de 22 de maio de 2021.





O veredito observou que Pollitt estava sob pressão no momento em que ocorreram os acontecimentos resultantes da pandemia de COVID-19.





"Essas pressões incluíram mudanças significativas nos regulamentos e requisitos de aluguel, um aumento nos conflitos que surgiram entre inquilinos e proprietários e os problemas de saúde subjacentes da Sra. Pollitt”.





A Sra. Pollitt também concordou em realizar formação e orientação e também fez mudanças internas com a sua agência para evitar situações similares no futuro.





A SBS Hindi solicitou comentários da Sra. Pollitt, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.





Veeranna Sataraddi, que atua como presidente da Ala Empresarial da Sociedade Indiana da Austrália Ocidental (ISWA), disse que a população imigrante indiana está crescendo no estado e que tais incidentes podem ter um impacto negativo na comunidade.





Ele transmitiu a sua gratidão pela decisão do tribunal, e diz ter confiança de que a decisão comunicaria de maneira eficaz a mensagem destinada a indivíduos que nutrem preconceitos.





Veeranna Sataraddi também afirmou expressar profunda gratidão pela abundância de conforto acessível na Austrália, mas que é imperativo lembrar que isto não deve gerar uma atitude condescendente para com outros países”.





Pankaj Kapoor, um agente imobiliário de origem indiana baseado em Perth, disse que a notícia chega num momento em que o mercado de aluguel na cidade enfrenta uma crise significativa.





Segundo ele, o problema poderia ter sido resolvido pacificamente com uma comunicação eficaz, mas a linguagem inadequada da corretora de imóveis tentou retratar toda a comunidade de maneira negativa.