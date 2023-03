Agora é oficial: Brasil voltará a exigir visto de entrada para australianos

O governo brasileiro anunciou oficialmente que irá retomar a exigência de vistos para turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão.





As repartições do Brasil no exterior já estão informadas de que cidadãos destes países serão cobrados dentro das mesmas regras das quais cidadãos brasileiros são cobrados para entrar nestes países.





O comunicado do governo diz o seguinte:





"A decisão foi tomada após consultas a esses quatro países sobre a possibilidade de concessão de isenção de vistos aos nacionais brasileiros, em respeito ao princípio da reciprocidade. A medida passará a valer a partir de 1º. de outubro de 2023.





A isenção fora estabelecida pelo Decreto 9.731, de 16 de março de 2019, em rompimento com o padrão da política migratória brasileira, historicamente alicerçada nos princípios da reciprocidade e da igualdade de tratamento.





O Brasil não concede isenção unilateral de vistos de visita, sem reciprocidade, a outros países.





A partir da data de entrada em vigência da medida, será adotada a modalidade do visto eletrônico, que vigorava antes da isenção unilateral.





Em atenção aos interesses dos cidadãos brasileiros, o governo brasileiro estará pronto a seguir negociando, com os quatro mencionados países, acordos de isenção de vistos em bases recíprocas."



O que é reciprocidade diplomática?





A estratégia do governo Lula se baseia no conceito de reciprocidade diplomática. Quem explica é a professora do departamento de Ciência Política da Universidade de Nova Gales do Sul, Débora Barros Leal.





"É um princípio que faz com que os dois países em uma negociação bilateral, por exemplo, Brasil e Austrália, tenham o mesmo tipo de visto. Faz com que questões burocráticas exigidas de brasileiros para entrar na Austrália sejam também de um australiano para entrar no Brasil."





A reciprocidade é uma medida historicamente adotada pelo Itamaraty, como é conhecido o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e foi alterada em 2019, durante o governo Jair Bolsonaro.





A medida derrubou a necessidade de vistos para australianos, canadenses, americanos e japoneses que entrassem no Brasil com a finalidade de turismo, negócios, trânsito e atividades esportivas ou artísticas.





O objetivo do governo Bolsonaro era impulsionar o turismo no país.





Prós e contras





Debora Barros Leal explica o lado bom e o ruim da reciprocidade.





“De um lado, a vantagem é que faria com que o governo australiano facilitasse a entrada de brasileiros na Austrália. Do jeito que ficou, os australianos podem facilmente entrar no Brasil, mas não o contrário. Então a ideia da reciprocidade é fazer que haja essa pressão para melhorar para os dois lados."





"Agora, qual é o contra-argumento: você dificilmente vai ter australianos querendo entrar de forma ilegal para trabalhar no Brasil. O contrário já é mais fácil. O que o Bolsonaro fez foi tirar a reciprocidade, ou seja, o australiano poder tirar no Brasil sem a necessidade de visto para aumentar o turismo, mas os brasileiros não recebem nada em troca - aliás, o que receberia em troca seria a ideia de que viriam mais turistas. Com a reciprocidade, o turista australiano e o canadense são desencorajados a viajar para o Brasil porque tem esse elemento adicional do visto."





Foco da diplomacio de Lula é nos BRICs





Flavia Zimmermann é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade da Austrália Ocidental.





Ela explica que o foco das relações internacionais dos governos do PT é no países emergentes, em especial o bloco conhecido como BRICs - Brasil, Rússia, Índia e China.





"Lula tem uma visão ideológica ao redor da narrativa do Global South, dos países emergentes. O governo Lula vai, de uma forma bem expressiva, continuar trabalhando na relação dele com os BRICs. Inclusive este é um dos motivos que o Brasil continua comprando fertilizantes russos, que é uma questão que está trazendo muita controvérsia internacional quando o mundo ocidental inteiro, a Austrália incluída, está dando apoio a Ucrânia, e existem sanções econômicas enormes para a Rússia."



Lula em 2009 durante reunião com os colega dos BRICs Dmitry Medvedev (Rùssia), Hu Jintao (China) e Manmohan Singh (Índia): bloco volta a ser prioridade do governo brasileiro. Source: AP / Mikhail Metzel/AP Sem impacto na diplomacia com a Austrália





A professora Flavia Zimmermann também crê que isso tem pouco ou nenhum impacto no brasileiro que vive na Austrália, assim como na diplomacia entre os países.