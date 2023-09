Amnistia para reclusos em Portugal pela visita do papa para a Jornada Mundial da Juventude

Portugal prepara-se para decidir amnistia com, designadamente, perdão de um ano de cadeia, ao jovens presos em Portugal condenados a penas de até 8 anos de cadeia. A maior parte destes reclusos são condenados por pequenos furtos e por tráfico de droga.





Ficam fora de qualquer benefício da amnistia os condenados por crimes de sangue e violência de género.





Há um consenso bastante alargado no Parlamento português sobre esta amnistia e perdão de penas que o governo pretende para assinalar a visita do Papa Francisco, que chega a Portugal a 2 de agosto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Contudo, falta afinar pormenores, sobretudo no que diz respeito à limitação etária do perdão aos jovens entre os 16 e os 30 anos. Todos os partidos concordaram em “trabalhar” estas “questões técnicas” na especialidade já nos próximos dias para que a lei tenha efeito já neste mês.





A proposta apresentada pelo governo aos deputados estabelece que o perdão de penas vai abranger apenas os jovens entre os 16 e os 30 anos. O último relatório anual dos serviços prisionais portugueses revela que a 31 de dezembro de 2022 havia nas prisões portuguesas 12.383 reclusos, dos quais 2165 entre os 16 e os 29 anos. Quer isto significar que, no máximo, apenas 17, 4% dos reclusos são alvos desta amnistia.





Mas serão menos, porque destes apenas terão perdão de um ano os que cumprem penas até oito anos de prisão.





Fora do meio prisional, o diploma fixa adicionalmente um regime de amnistia que abrange as contraordenações cujo limite máximo de coima aplicável não exceda os mil euros e as infrações penais cuja pena não seja superior a um ano de prisão ou a 120 dias de multa.