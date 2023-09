Ana Moser cita Austrália como exemplo para plano nacional de esportes no Brasil

A ministra do Esporte do Brasil, Ana Moser, está em visita à Austrália e Nova Zelândia em razão da Copa do Mundo de futebol feminino. Além de apoiar a seleção brasileira, o objetivo principal da ministra é promover a candidatura do Brasil a sede do Mundial de futebol feminino de 2027, além de conversar com autoridades esportivas sobre estratégias de promoção do esporte na base social.





A SBS em português conversou com Ana Moser na sexta-feira no Consulado do Brasil em Sydney, em meio às visitas da ministra a instalações esportivas e reuniões com representantes do esporte local - entre estes, com a CEO do Escritório para Esporte de Nova Gales do Sul, Karen Jones, e também com Helena Dorczak, diretora do Women Sport Australia.



A ministra Ana Moser e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante a passagem da taça da Copa do Mundo feminina no Brasil, em março: fazer do Brasil sede do próximo Mundial e implementar as bases para um sistema nacional de esportes são os grandes objetivos da gestão da ex-jogadora de vôlei no cargo. Credit: Marcelo Camargo/Agência Brasil Antes, Ana Moser esteve na Nova Zelãndia para a abertura do Mundial, onde se reuniu com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e autoridades locais, e fará o mesmo em outras cidades que visitar durante a Copa.





A ministra citou a Austrália como referência em política pública para o desenvolvimento do esporte, como a rede de organização nacional até as bases, apoio e fortalecimento de clubes, além do investimento no esporte na escola e programas de capacitação de professores.





Ana Moser também enumera os diferenciais da candidatura brasileira para o próximo mundial, que terá concorrentes de peso, como Estados Unidos e México em conjunto, África do Sul, e também a união entre Bélgica, Holanda e Alemanha. Segundo ela, o objetivo é usar o Mundial para promover o esporte nas bases e abrir ainda mais as portas para o desenvolvimento do futebol feminino no país, que, apesar da evolução, ainda considera um tabu.





A vista da ministra à Oceania ocorre em momento de também muita especulação sobre sua permanência à frente da pasta.





Segundo relatos de diversos órgãos de imprensa, o partido Republicanos, parte do chamado Centrão que foi da base aliada de Jair Bolsonaro, está negociando apoio ao governo do PT em troca de cargos. E o Ministério do Esporte é um dos cobiçados pelo partido, que inclusive tem em seus quadros oposicionistas de peso, como o vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.





Porém, antes deixar o Brasil, segundo O Globo, Ana Moser ouviu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ela não deve se preocupar.



—-



Trabalhar sob pressão é algo que Ana Moser está acostumada, já que foi uma das maiores atletas do vôlei brasileiro. São três jogos olímpicos no currículo, Seul-88, Barcelona-92 e Atlanta-96, e uma medalha de bronze neste último.





A geração de Ana Moser, Ana Paula, Leila, Marcia Fu, Fernanda Venturini e outras atletas importantes colocaram o Brasil no primeiro escalão da modalidade. O país se acostumou a conquistar medalhas olímpicas e as principais competições internacionais.





Aposentada em 1999, logo depois criou o Instituto Esporte & Educação, um programa para organizar métodos de ensino do esporte para crianças e adolescentes. Segundo o instituto, desde então são mais de 7 milhões de alunos impactados e 61 mil professores formados em 1.437 municípios do país.





O currículo que une o esporte de alto rendimento e projetos sociais esportivos fez de Ana Moser uma escolha pessoal e técnica do presidente Lula para o Ministério do Esporte. Seus dois principais objetivos: trazer a Copa do Mundo feminina de 2027 para o Brasil e implementar uma política nacional do esporte.





Nesta conversa com a SBS em português, a ministra Ana Moser enumera os benefícios que o Brasil teria em sediar a Copa feminina, fala sobre a política pública australiana de esporte e como ela pode inspirar a brasileira, e também comenta sobre as especulações de que pode deixar o cargo para acomodar o partido Republicanos em troca de apoio para o governo no Congresso.