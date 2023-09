Corpo do ex-presidente José Eduardo dos Santos chega a Luanda antes das eleições

Uma surpresa acrescenta expectativa em torno das eleições desta quarta-feira, 24, as quintas em 47 anos de independência da República Popular de Angola: a chegada a Luanda, da urna com o corpo do presidente que marcou a vida de Angola durante 38 anos, entre 1979 e 2017.







José Eduardo dos Santos morreu em Barcelona no passado 8 de julho e foi então desencadeada uma batalha legal sobre a tutela do corpo e, consequentemente, o funeral do ex-presidente.







Parte das filhas, entre elas Tchizé, que trocou o MPLA pela UNITA, reclamava que o corpo não fosse para Luanda – na prática porque o funeral poderia ser trunfo eleitoral para o MPLA no poder; outros filhos e a viúva querem o funeral em Angola e é isso que vai acontecer, porque o tribunal de Barcelona, na Catalunha, Espanha assim decidiu após 40 dias a ponderar, e a 5 dias das eleições.





A decisão judicial foi anunciada e de pronto a urna com o corpo foi conduzida a um avião que de imediato descolou para Angola.





Chegou a Luanda ao fim da tarde deste sábado. Na ocasião ainda sem certezas sobre o dia do funeral de Estado.





Sabe-se que se o governo angolano tivesse decidido funeral antes das eleições, a contestação da oposição seria enorme, argumentando que o funeral seria mais uma operação de propaganda do MPLA.





O funeral de Estado deve ser só no domingo, 28, mas a presença da urna em Luanda acrescenta tensão em volta do que está a acontecer em Angola.





É enorme a expectativa em volta das eleições desta próxima quarta-feira, 24 de agosto.





Trata-se de eleições gerais mas, indiretamente, também presidenciais, porque o líder do partido mais votado torna-se imediatamente presidente da República, portanto, ou será confirmado o atual presidente, João Lourenço, do MPLA, ou haverá inédita alternância com a presidência para Adalberto da Costa Júnior, da UNITA, sempre oposição.





Assim, questão principal nestas eleições: será que a UNITA pode pela primeira vez arrebatar o poder de sempre ao MPLA?





Desde a independência, em 1975, o governo de Angola tem sempre sido MPLA – 47 anos de poder absoluto.





Agora há uma realidade que salta à vista nas grandes cidades, sobretudo na capital, Luanda (8 milhões de pessoas): as novas gerações estão em protesto contra a pobreza, contra o desemprego, contra a corrupção, contra a falta de pluralismo, contra a falta de esperança, e por isso estão maioritariamente com a UNITA, as gerações mais antigas seguem com o MPLA.





Os mais jovens são maioria na população angolana – será que isso chega para alterar a maioria política no país?





Não há sondagens independentes e fiáveis.





A impressão de quem acompanha a realidade social angolana é a de que a UNITA cresceu muito, mas não o suficiente para destronar o poderoso aparelho politico-mediático do MPLA.





Nas eleições de 2017, o MPLA alcançou 150 dos 220 deputados e a UNITA apenas 51.





Tudo faz crer que a diferença agora será muito reduzida, o que dispara a incerteza sobre o período pós-eleições: nenhum dos dois grandes partidos parece disponível para aceitar perder.





O MPLA não quer largar o governo, a UNITA sente-se embalada como nunca pela vontade de mudança política que deteta entre os jovens nas ruas.





E assim levanta-se o fantasma de há 30 anos.





Nessa eleição, a de 92, a UNITA então liderada por Jonas Savimbi aproximou-se muito do MPLA de Eduardo dos Santos. Então, no país que agora tem 33 milhões de pessoas, apenas votaram 4 milhões; o candidato do MPLA foi declarado vencedor por escassos 200 mil.





A UNITA não aceitou os resultados e começaram 10 anos de terrível e cruel guerra civil – que levou a mais de um milhão de mortos, entre eles, o líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi.





Foi com a morte de Savimbi que a UNITA veio a aceitar o armistício.





Após 10 anos de guerra, a paz foi assinada em 2002, entre o MPLA e a UNITA,.





É um trunfo no curriculum do presidente cujo corpo agora voltou a Angola dentro de uma urna: Eduardo dos Santos foi de facto um obreiro da pacificação, mas nos 38 anos de poder, mostrou-se muito amigo do dinheiro (a filha Isabel tornou-se uma das maiores fortunas de África) e muito inimigo de qualquer espécie de dissidência.





Angola é um dos países de África mais rico em recursos naturais, petróleo, diamantes e pesca. Mesmo assim, mais de metade dos 33 milhões de angolanos vive em grande pobreza.





O desemprego nas cidades ultrapassa os 30%. A população do vastíssimo campo depende de economia de subsistência.





É assim que o poder MPLA enfrenta agora uma contestação nunca antes vista.





A UNITA, ideologicamente alinhada com as opões dominantes na União Europeia e nos Estados Unidos, sente que o poder está ao alcance.





O MPLA que cresceu ao longo destas décadas muito apoiado por Moscovo, acredita que continua a ser maioritário.





Nenhuma das partes se mostra disposta a aceitar o segundo lugar. Está, assim, cada vez mais claro que nem o MPLA está preparado para sair do poder nem a UNITA está preparada para aceitar a derrota.





O discurso da intolerância e do ódio veiculado pelas hostes mais radicais dos dois principais partidos concorrentes às eleições — MPLA e UNITA — fez renascer em vários círculos da população o fantasma da guerra.





Como escreveu o respeitado jornalista angolano Gustavo Costa, horas antes de falecer por doença nesta última semana, “Ganhe quem ganhar, o que os angolanos desejam é que, no dia 24 de agosto, o resultado das urnas possa ajudar a nascer um país mais sensato, com uma governação mais inclusiva, que consiga contribuir para a redução das desigualdades sociais e para a instalação de um clima de convivência democrática pacífica na diversidade política.”