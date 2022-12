António Costa é a figura do ano em Portugal; a comissão sobre os abusos do clero é o grande acontecimento

Há unanimidade entre os comentadores: António Costa, líder do PS e primeiro-ministro, é a figura do ano em Portugal.





O país teve eleições em 30 de janeiro e Costa levou o PS à maioria absoluta depois de seis anos de poder então ancorados numa inédita ‘geringonça’ de partidos na esquerda da esquerda, coligação informal presa por arames e desgastados numa maioria relativa e instável que teve de gerir uma pandemia e acabou numa crise política, é atingir o improvável. O país viu um político superar-se a si próprio e que se cumprir a atual legislatura bate o recorde de longevidade de Cavaco ao leme do país.





Acontecimento do ano: a queda do muro que protegia figuras do clero católico implicadas em abusos sexuais sobre menores. Foi criada no começo do ano uma comissão independente responsável pelo estudo sobre abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes no meio eclesial, desde 1950 até à atualidade. Estão identificados e investigados mais de 400 casos. A verdade vai ficar conhecida a meio deste janeiro a entrar.





Há uma figura desportiva, não é do futebol, é de uma modalidade em que Portugal não tem tradição: a natação. De repente, Portugal descobriu que tem um nadador de classe mundial. Com 18 anos feitos há pouco tempo, três medalhas de ouro conquistadas e um recorde do mundo enquanto júnior, Diogo Ribeiro não se deslumbra nem facilita. Ele sabe que a braçada para o topo só agora começou e que a vida dá muitas voltas. Para já, Diogo Ribeiro está onde quer e a fazer o que gosta.

Na música, o luso-caboverdiano Dino d’Santiago. Representa hoje, pela sua postura, pelo seu discurso e pela sua intervenção cívica, mais do que um músico, é um líder para as gerações mais novas.





Fez lotação esgotada no concerto no Coliseu de Lisboa e foi distinguido como artista do ano nos prémios Play.