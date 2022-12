Após diplomação de Lula, bolsonaristas radicais incendeiam veículos em Brasília

Presented by Fernando Vives

By SBS Radio

Nesta segunda-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.





A diplomação é parte do processo que confirma a vitória do candidato nas eleições e habilita Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, a tomar posse no dia primeiro de janeiro.





Em, seu discurso, Lula chorou e declarou que a diplomação é um direito conquistado pela parcela da população que gostaria de viver em democracia.





O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, declarou que a diplomação atesta o que chamou de "vitória plena" da democracia contra os que queriam, entre aspas, um regime de exceção.



Ônibus incendiado por apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, após a diplomação de Lula como presidente ao próximo mandato. Após a diplomação de Lula, apoiadores radicais do atual presidente Jair Bolsonaro queimaram cinco ônibus e três carros pelas ruas da capital Brasília, de acordo com os Bombeiros. Eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal e depredaram uma delegacia da Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento.





Ninguém foi preso pela depredação ocorrida na noite dessa segunda-feira por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O órgão afirma que a Polícia Civil investiga o caso e que os participantes identificados vão ser responsabilizados.





Os manifestantes queimaram cinco ônibus e três carros, de acordo com os Bombeiros; tentaram invadir a sede da PF; e depredaram uma delegacia da Polícia Civil.





Por causa disso, Brasília amanheceu esta terça com a segurança reforçada na região central.





Ainda em nota, a Secretaria de Segurança do DF informou que o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes e em outras vias da região central está restrito até reavaliação. A região do hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado tem vigilância reforçada.





A governadora do Rio Grande Do Norte, Fátima Bezerra, que estava em Brasília para participar do Fórum de Governadores disse o caso foi comentado pelos chefes dos estados antes da reunião.





O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou, também por meio de nota, que conversou por telefone com o governador do DF, Ibaneis Rocha. Costa reforçou que os culpados precisam ser identificados, responsabilizados e punidos.





Outras autoridades, como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, repudiaram os atos.





Lula confirma Haddad, Flavio Dino e Margareth Menezes em ministérios





Aos poucos, o novo presidente vai anunciando sua equipe de governo a partir de primeiro de janeiro. Lula já anunciou os seguintes nomes:





Fernando Haddad, do PT de São Paulo, assumirá o Ministério da Fazenda. Haddad é ex-prefeito de São Paulo e foi o substituto de Lula quando este esteve preso nas eleições de 2018. Também foi o candidato derrotado ao governo de São Paulo nas eleições deste ano. Bacharel em direito, mestre em economia e doutor em filosofia, foi prefeito de São Paulo e também Ministro da Educação entre 2005 e 2012, nos governos Lula e Dilma Roussef.



O petista Fernando Haddad assumirá o Ministério da Fazenda, atualmente comandado por Paulo Guedes. José Múcio, do PTB-PE, será o Ministro da Defesa. Múcio tem longa carreira política e é ex-presidente do Tribunal de Contas da União. Foi ministro das Relações Institucionais de Lula em 2009 e assume a pasta que comandará os militares do país, que têm forte relação com o atual presidente Jair Bolsonaro.





O ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino (PSB) vai chefiar o ministério da Justiça e Segurança Pública.





Diplomata de carreira e atual embaixador brasileiro na Croácia, Mauro Vieira assumirá o Ministério das Relações Exteriores. Ele ocupou este cargo durante o segundo governo de Dilmar Roussef.





Rui Costa, ex-governador do PT da Bahia, vai chefiar a Casa Civil, cargo fundamental para o funcionamento do Executivo com o Congresso.





E a cantora e atriz Margareth Menezes baiana vai assumir oi Ministério da Cultura.





O presidente também confirmou Aloizio Mercadante como novo presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Mercadante foi ministro da Casa Civil e da Educação nos governos petistas e é economista de formação.





O BNDES é a instituição do governo que financia a longo prazo investimentos em diversos setores produtivos, considerado chave pelo PT.





Lula deve anunciar mais ministros pelos próximos dias.