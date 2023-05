Após três verões chuvosos, metereologistas dizem haver sinais de clima quente e seco na próxima temporada

Os verões dominados por fortes chuvas e inundações chegaram oficialmente ao fim na Austrália.





Mas o que se espera que substitua o fenômeno climático La Nina?





Há sinais de que o fenômeno climático oposto - El Niño - pode se formar durante o inverno deste ano.





O El Niño é tipicamente caracterizado por condições quentes e secas na costa leste e um risco maior de incêndios florestais.





Nandini Ramesh é uma cientista pesquisador-sênior do Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, o CSIRO.





Ela explica como o ciclo El Nino-Oscilação Sul orienta os padrões climáticos de longo prazo.





"O ciclo El Nino-Oscilação Sul é composto pelos eventos El Nino e La Nina. O El Nino ocorre quando o oceano no Pacífico equatorial, a partir da costa da América do Sul até a parte oriental da bacia oceânica, é mais quente do que o normal. E La Nina ocorre quando está mais frio do que o normal. Então, esses eventos quentes e frios duram vários meses de cada vez, então um período de tempo típico seria de 6 a 9 meses para um evento El Nino. Realmente é algo que influi mais a longo prazo do que o clima do dia-a-dia."





Ramesh diz que, depois de três anos de La Niña, os meteorologistas estão bastante certos de que o padrão de clima úmido acabou.





Ela diz que eles ainda estão tentando determinar se devem aguardar um ciclo de El Niño, com o Bureau de Metereologia afirmando que as chances do fenômeno climático se desenvolver atualmente são de 50%.





O Bureau também monitora outros eventos climáticos, como o Dipolo do Oceano Índico (conhecido também como o El Niño do Oceano Índico), que monitora a diferença nas temperaturas da superfície do mar entre o pólo ocidental no Mar da Arábia e o pólo leste no Oceano Índico oriental.





Ramesh descreve o chamado 'ciclo de feedback', que determina se as superfícies de água quente afetarão a atmosfera.





"Agora, onde estamos, podemos ver onde a água quente se acumulou sob a superfície do oceano Pacífico. Portanto, todos os nossos instrumentos de medição nos fornecem esses dados regularmente e podemos ver essa água quente. O que não sabemos agora é se a atmosfera responderá a isso, porque a resposta da atmosfera é o que precisamos para que ela se transforme em um evento El Nino."





O El Nino na Austrália também representa um risco de incêndios florestais, devido à combinação de condições secas e muito vento.





O inspetor Ben Shepherd, do Corpo de Bombeiros Rural de Nova Gales do Sul, diz que há um alto risco de incêndios florestais neste verão no estado.





No entanto, ele não espera ver a mesma gravidade dos incêndios do verão de 2019 a 2020.





"Agora, saindo de dois anos chuvosos, vimos grande crescimento de mata especialmente no oeste de Nova Gales do Sul. Agora nossas preocupações vão começar a mudar para as áreas que realmente não pegaram fogo naquela temporada de 2019/20. Então o que procuraremos, especialmente nos próximos meses, é tentar fazer o máximo possível de trabalhos de redução de riscos. Mas também entender que não podemos fazer tudo e que haverá um grande ônus para os proprietários de imóveis para garantir que suas casas e as suas propriedades sejam preparadas antes da próxima época de incêndios. Porque não penso nesta fase com perspectivas de termos a mesma sorte que vimos nos últimos dois verões, mais húmidos e mais tranquilos em relação à atividade de fogo."





O inspetor Shepherd pede aos residentes em áreas propensas a incêndios que estejam preparados, pois as condições geralmente são imprevisíveis.





"O que não queremos que as pessoas pensem é que, mesmo depois de duas temporadas de incêndios tranquilas, os incêndios não serão problema este ano. Eles podem afetar pessoas e propriedades, e podemos ver perdas e de vidas e lares. Portanto, precisamos estar cientes de que devemos estar preparados. Não se pode depender do corpo de bombeiros para fazer todo esse nível de preparação e estar sempre lá. Porque sabemos que os incêndios ocorrerão onde podemos não ter a chance de levar um caminhão de bombeiros ou um avião de bombardeio de água. Aí o nível de preparação de moradores acabará por fazer a diferença."





Os agricultores também estão preocupados com as ameaças à produção agrícola, já que o El Niño geralmente corresponde a condições mais secas e, portanto, a menos chuvas.





David Jochinke é vice-presidente da National Farmers Federation e produtor de grãos e gado do oeste de Victoria.





"Bem, em termos de produção, tudo o que fazemos na agricultura requer água, tanto de chuvas quanto irrigada. E se não temos água, isso significa que não temos capacidade de produção. E para administrarmos isso, temos que reduzir nossos insumos para garantir que não estamos a ter custos desnecessários. E isso geralmente significa que não produziremos tanto, portanto, nossa produção, os alimentos que produzimos, a fibra que produzimos, será reduzida. E, geralmente, isso tem um efeito enorme em nossa lucratividade."





Jochinke afirma que os agricultores estão bem equipados para lidar com demandas comerciais desafiadoras.





No entanto, ele diz que a crescente imprevisibilidade do clima extremo, agravada pela atual crise do custo de vida, está aumentando o estresse financeiro dos agricultores.





"A parte frustrante é que não podemos mudar o cenário. E, geralmente, podemos lidar com uma ou duas temporadas que não estão boas, mas quando começamos uma série delas é que realmente nos atinge. E o que vimos no passado com inundações e incêndios, quando temos esses eventos naturais, que podem ser bastante devastadores para uma região. Então, o que nós na agricultura queremos, estamos felizes em ter condições que geralmente nos preparam para a estação, e isso é um inverno mais úmido e uma primavera fresca. O que não queremos ver são chuvas torrenciais, ou uma geada ou calor extremo na hora errada."





Ramesh diz que o El Niño normalmente afeta principalmente as partes leste e norte da Austrália, aumentando a probabilidade de clima seco e quente.





Ela diz que os australianos terão que esperar até o inverno antes de ficar claro se um padrão climático de El Niño vai mesmo se desenvolver.





"É possível, mas não sabemos se isso vai acontecer. Temos que esperar. Se houver certeza, será atualizado para um alerta, mas ainda não chegamos lá. agora, em todo o mundo, os meteorologistas estão observando para ver se a reação atmosférica vai encaixar ou não."