As boas ondas para surfar em Portugal e na Austrália

Miguel Figueira, e arquiteto, é surfista, lidera a SOS Cabedelo , um movimento cívico que defende o reconhecimento do mar e das ondas no planeamento territorial e nas políticas de proteção costeira.





O Cabedelo é uma muito procurada praia da Figueira da Foz, está no lábio sul do estuário do rio Mondego, bem no centro do litoral português. É ali, naquela praia, o início de 150 quilómetros de costa atlântica portuguesa que são paraíso para europeu para surfistas – com, designadamente, a onda mais comprida na Figueira/Cabedelo, a onda mais tubular em Peniche e a mais funda na Nazaré, no famoso Canhão da Nazaré.





No Cabedelo está a acontecer um problema: as obras da ampliação dos molhes no porto da Figueira da Foz, na margem norte do Mondego, estão a condicionar a chegada de areias ao Cabedelo, e estão a afetar a magnífica duna hidráulica dentro do mar no Cabedelo, daí o movimento de proteção desta praia e especificamente da tal duna hidráulica do Cabedelo.





Miguel Figueira já surfou ondas por todo o mundo, também aplaude muito as da Austrália, mas admite que, sendo português, prefere as do litoral atlântico português, aqueles 150 de costa entre o Cabedelo, na Figueira da Foz, e Peniche, com pelo meio o célebre Canhão da Nazaré.