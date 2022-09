As cabeças decapitadas do Timor no século 19 são o tema de performance de artista angolana em Lisboa

By Francisco Sena Santos

Terá sido a primeira colecção de restos humanos recebida por museus portugueses. Trinta e cinco crânios decapitados que viajaram em 1882 até à Universidade de Coimbra vindos da parte oriental da ilha de Timor, então uma colónia portuguesa.





Esses crânios permaneceram nos últimos 140 anos num armário do Departamento de Antropologia da mais antiga universidade portuguesa.





Foram trazidos como objetos de investigação para os estudos raciais, mas a sua proveniência foi desconhecida durante muito tempo.





Só recentemente foi identificada a origem timorense e permitiu dar notoriedade a este facto, e essa publicitação é acrescentada ao ser o tema de um espetáculo – será mais certeiro dizer uma performance – numa sala da fundação Gulbenkian, em Lisboa.





A performance tem por título Fanun Ruin , que em tétum significa “chamar ossos”, dirigida e interpretada por Zia Soares, angolana filha de um timorense.





O pai de Zia chegou a Angola em 1959, na sequência de uma revolta contra o regime colonial em Timor, a chamada revolta de Viqueque, depois de ter sido preso e desterrado.





A família de Zia viajou para Portugal depois de 1974, na sequência do processo de descolonização iniciado com a revolução de 25 de Abril de 74. Tinham aspiração de chegar a Timor após essa escala em Lisboa, mas acabaram por ficar para sempre por causa dos 24 anos de ocupação indonésia de Timor.





Zia interessa-se por tudo o que tem a ver com Timor e foi assim que chegou à história destes crânios e decidiu amplificá-la ao estudá-la e contá-la em palco.





A pesquisa de Zia Soares sobre este caso apurou que o episódio da decapitação aconteceu durante a chamada Guerra de Laleia, que durou três anos, de 1878 a 1881, onde guerreiros timorenses ao serviço do governo colonial de Díli decapitaram 35 homens e mulheres adultos, provavelmente habitantes de uma comunidade que vivia nas montanhas onde se refugiou por algum tempo o régulo rebelde de Laleia, Manuel dos Remédios, epicentro de um conflito que o opôs à missão católica e ao governador português.





Zia explica que os crânios foram decapitados com um corte muito cirúrgico. Também esclarece: “Obviamente que não foram feitos por portugueses, que não têm a mestria da catana”, conta a autora que acrescenta: “Os ritos de caça de cabeças, conhecidos como ritos Lorosae, foram uma prática entre povos inimigos timorenses que foram manipulados pelo poder colonial da altura, final do século 19, para aniquilar os opositores dos portugueses, como mostrou nos últimos anos uma investigação do historiador e antropólogo Ricardo Roque.





O espetáculo de Zia Soares neste fim de semana na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, dá grande ampliação à divulgação deste caso que está a gerar discussão e procura de aprofundamento daquela complexa realidade colonial.