As lições da independência do Brasil para as relações com a Austrália, 200 anos depois

O consulado brasileiro de Sydney organizou, na quarta-feira, 14 de setembro, uma recepção para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. O evento, no Museu de Arte Contemporânea na baía de Sydney, contou com a paticipação de integrantes do parlamento de Nova Gales do Sul, cônsules de outros países e membros da comunidade brasileira na Austrália, além da presença do embaixador do Brasil em Camberra, Mauricio Lyrio.





Em seu discurso, o cônsul-geral do Brasil em Sydney, Jorge Kadri, afirmou que o processo da independência brasileira deixa lições para o presente da diplomacia do país.





Em vez de lutar contra rivais internos e externos pelo controle, parecia uma ideia melhor emancipar a colônia e garantir livre acesso ao comércio a longo prazo. Os processos que levaram à independência do Brasil foram conduzidos por hábeis negociadores, homens e mulheres, que buscaram garantir que o Brasil continuasse a ser um porto aberto, ou o que hoje chamamos de nação comercial global.

O cônsul Jorge Kadri também afirmou que Brasil e Austrália têm muito a aprender um com o outro, e que a nova economia verde pode ser uma oportunidade para os dois países.





"Como eu disse em Brisbane há algumas semanas, durante a abertura da Brazil Week, a transição para uma economia de baixo carbono ou neutra em carbono cria oportunidades de negócios interessantes para o Brasil e a Austrália. Na agricultura, mineração, transporte, energia e até manufatura, Brasil e Austrália, muitas vezes vistos como concorrentes, têm muito a aprender um com o outro."





O diretor em exercício do Departamento de Relações Exteriores e Comércio de Nova Gales do Sul, Jeremy Dicker, lembrou que as relações diplomáticas entre Brasil e Austrália já duram 76 anos, e que se mantêm forte com a crescente imigração brasileira para Down Under.





O diretor em exercício do Departamento de Relações Exteriores e Comércio de Nova Gales do Sul, Jeremy Dicker, durante discurso na recepção brasileira.



"Nós abrimos a primeira embaixada (da Austrália) latino-americana no Brasil. Em 1946, no Rio, então capital do país. O Brasil retribuiu abrindo uma missão em Camberra no mesmo ano. Acho que é seguro dizer que ambos nos mantivemos bem ocupados desde 1946. Vou compartilhar alguns destaques com vocês: por exemplo, estivemos bem ocupados pesquisando juntos. Somente nos últmos cinco anos, Austrália e Brasil lançaram juntos 9 mil publicações em conjunto. Isso é notável. Nós estivemos ocupados fazendo negócios juntos: nós fizemos em torno de 3 bilhões d dólares em negócios este ano. Há uma centena de empresas ativas no Brasil agora, incluindo-se algumas presentes neste evento. E como o cônsul-geral aprendeu também, nós nos mantemos completamente ocupados compartilhando nossas vidas, produzindo vários resultados interessantes. Um deles, como o cônsul-geral mencionou, há hoje mais de 50 mil nascidos no Brasil que chamam a Austrália de lar, dando uma incrível contribuição para nosso país, e para a relação entre nossos países."





Jeremy Dicker também declarou que a Austrália apoia a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade que reúne as mais importantes economias do mundo ocidental e alguns aliados.





"Como o cônsul-geral mencionou, estamos trabalhando juntos de maneira próxima na transição de energia. Muitas empresas australianas estão investindo pesadamente no Brasil em projetos relacionados, algumas delas presentes aqui esta noite. E cada vez mais estamos trabalhando muito próximos no sistema internacional. Um destaque que compartilho com vocês é que a Austrália ativamente, ativamente apoia a entrada do Brasil na OCDE. Seria um ótimo resultado para os membros da OCDE, para a Austrália e para o Brasil."