As portuguesas no Mundial de futebol ficaram a um palmo de virem à Austrália

As portuguesas queriam tanto estar a voar para a Austrália para jogarem os oitavos de final deste Mundial de futebol feminino, mas o sonho que esteve à beira de ser concretizado, ficou estancado num dos postes da baliza defendida pelas americanas campeãs do mundo.





Já em tempo de descontos, após os 90 minutos, a bola chegou à avançada portuguesa Ana Capeta, que rematou com intenção de golo. Bateu a guarda-redes dos Estados Unidos mas a bola bateu no poste. Foi a melhor ocasião de golo no jogo que assim acabou 0-0 e assim, por um palmo, a seleção portuguesa ficou eliminada.





Mas esta é uma equipa que passa a estar no coração dos portugueses. A seleção de Portugal foi valente, criativa, irreverente, diante da equipa bicampeã do mundo e nº1 no ranking mundial.





Ao longo de todo este jogo, não foi fácil distinguir quem eram as bicampeãs mundiais, e quais eram as estreantes, vindas de um país que nem tem uma liga totalmente profissional. Sim, havia o mediatismo e a qualidade individual de um lado, mas do outro apresentou-se personalidade, organização, crença, capacidade para estar mais de 90 minutos a nivelar um desafio disputado no topo da dificuldade.





Apesar da eliminação e das lágrimas portuguesas no final, como consolação a seleção feminina terminava a prova com quatro pontos e um golo sofrido num grupo onde estavam as finalistas do último Mundial, a seleção dos Estados Unidos que é campeã do mundo e a dos Países Baixos campeã da Europa.





E uma certeza: já não precisa de ter receio de jogar olhos nos olhos com qualquer equipa adversária.