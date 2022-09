'Até 2030, metade da população do Timor-Leste deve falar português': Ramos Horta

Presented by Luciana Fraguas

By ONU News

O presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.





Após seu discurso, ele conversou com a ONU News sobre a situação no país, que celebra 20 anos de independência, os efeitos da mudança climática e sobre o avanço da língua portuguesa.





Ramos Horta abriu a entrevista falando do depósito de gás Greater Sunrise, que é motivo de disputa e grande interesse australiano.





O presidente de timor disse que o Greater Sunrise pode render 100 bilhões de dólares [se o Timor decicir comercializá-lo], mas que se países mais ricos ajudarem, o seu país não vai precisar explorar o gás natural da região.





Ramos Horta disse que Timor Leste é um emissor insignificante de CO2 e precisa de apoio financeiro de países ricos para tentar reverter os desastres trazidos pela mudança climática.





Sobre a Língua Portuguesa, Ramos Horta disse que até 2030 metade da população do Timor-Leste deve falar português.





O presidente timorense também destacou que Timor é um país pacifico com excelentes relações diplomáticas com Indonésia e Japão e com a Austrália que jamais apoiou o país.