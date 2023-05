Ausência 'forçada' de Bolsonaro é justificação para adiamento da 'cimeira das direitas' em Lisboa

André Ventura é o líder do Chega, o partido nacionalpopulista português que, a partir da direita radical está todos os dias a questionar o sistema político português. O discurso e postura de desafio dão lhe protagonismo diário nos meios de comunicação.





O Chega é o partido que, há 2 semanas, quando Lula visitou Portugal e discursou no Parlamento, enquanto o presidente brasileiro era homenageado pela maioria no parlamento, teve os 12 deputados de pé com cartazes ofensivos – o que suscitou rejeição geral e a decisão do presidente do parlamento de nunca mais convidar o Chega para viagens internacionais, com o argumento de que não se comporta de modo adequado como representante de Portugal.





O Chega tinha anunciado com grande aparato a realização em Lisboa, no próximo fim de semana, da cimeira mundial das direitas.





Apesar da muita propaganda em volta do evento, Ventura, o chefe do Chega, acaba de anunciar o adiamento de tudo, e o motivo invocado é a ausência forçada de Jair Bolsonaro.





O chefe do Chega argumenta que o impedimento de Bolsonaro é imposto pelas autoridades brasileiras ao recusarem-lhe a possibilidade de sair do Brasil.





Diz Ventura que alguns dos seus convidados são sujeitos a “perseguição”, exemplificando precisamente com a “retenção e apreensão do passaporte” de Bolsonaro, o que o “impediu de viajar” até Lisboa nas datas previstas.





Além de Bolsonaro, para esta cimeira estava também anunciado Matteo Salvini , vice-primeiro-ministro italiano e líder da Liga, partido de extrema-direita desse país. O Chega tinha também convidado, sem sucesso, Donald Trump, ex-Presidente americano, Santiago Abascal, líder do partido espanhol de extrema-direita Vox, e Giorgia Meloni, primeira-ministra de Itália e líder do partido de direita radical Irmãos de Itália.





Ventura não o diz explicitamente mas insinua que a restrição de viagem imposta a Bolsonaro visa impedi-lo de participar no evento anunciado e agora adiado. Omite os factos que levaram a justiça brasileira a reter o passaporte do ex-presidente.





Mas o adiamento está a ser comentado como um fracasso para o chefe da direita extrema-portuguesa. Há estranheza por um só impedimento forçado, o de Bolsonaro, ser causa para o adiamento do que pomposamente chamou de cimeira mundial das direitas.