Austrália amplia vistos para profissionais qualificados: 'boa hora para conversar com o patrão'

O orçamento do novo governo trabalhista anunciado essa semana trouxe muitas mudanças nos esquemas de vistos para a Austrália e as notícias são boas.





O governo federal aumentou o número de vistos para trabalhadores qualificados de 79.600 para 142 mil e dobrou o número de vistos para pais (Parents Visa).





A medida vai beneficiar as empresas que estão com dificuldade em achar mão de obra qualificada, manters profissionais no emprego e preencher as vagas anunciadas.





Karina Spooner, agente de imigração na Austrália, acredita que os trabalhadores que mais vão se beneficiar são aqueles que atuam em áreas-chaves na Austrália.



A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget. "Os setores onde a demanda está sendo maior e que temos notado um beneficio imediato destas medidas são da saúde, principalmente na área da enfermagem, Tecnologia da Informacao, educação, engenharia e em ocupações na área de restaurantes e hospitalidade como 'chef de cozinha'," diz.





Mas é importante notar que, além destes setores, todos as outras ocupações também estão sendo beneficiadas.





Um bom exemplo disto é o que acontece no estado de Victoria hoje.



Tempo médio de processamento dos vistos Source: SBS / SBS Sinhala O estado trabalhava com uma lista restrita de ocupações que poderiam ser inscritas em seu programa para os vistos Subclasse 190 ou 491.





Porém, atualmente, ampliou isso para inscrições de profissionais qualificados em quaisquer ocupações que estejam na lista de ocupações.





O novo orçamento federal também introduziu o ‘Pacific Engagement Visa’ com até 3 mil vagas disponíveis a partir do ano que vem para cidadãos do Timor-Leste e outros países das Ilhas do Pacífico, além das 195 mil disponíveis como parte do programa de imigração permanente.



Lista de profissões com maior demanda na Austrália Credit: SBS News Aqueles que desejam se reunir com a família que ainda vive no exterior também foram beneficiados.





Os vistos partner serão conduzidos por demanda e não terão mais um teto ou limite.





Os vistos para os pais, muito procurados por quem quer trazer os pais ou avós das suas crianças para a Austrália, também estarão mais acessíveis, com o governo aumentando o número de vagas de 4.500 em 2021/22, para 8.500 este ano.



Agora é o momento ideal para aqueles que estejam trabalhando na Austrália para se organizarem para um possível processo de residência, seja pelo estado, seja pela empresa em que trabalham. Karina Spooner

De acordo com Karina Spooner, com essa abertura do governo agora é uma boa hora para ter aquela conversa com o patrão sobre as intenções da empresa, "se estão felizes com seu trabalho porque não mantê-lo no cargo agora e no futuro?".





Ela também aconselha a estudarem para ter um bom desempenho no teste de inglês, que faz parte do processo para conseguir a residência permanente na Austrália.





“É importantissimo que façam os exames de inglês e atinjam a nota mínima. Reconhecer a sua profissão pelo órgão competente também é importante. Este é um bom momento para terem aquela conversa com seus empregadores e discutir quais são as inteções para o futuro e se tem interesse em te manter no pais,” diz Karina.