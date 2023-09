Australianos sentem que não vão aguentar uma terceira vaga consecutiva da tempestade La Niña

No final de fevereiro, Harper Dalton perdeu praticamente tudo o que possuía.





A casa que comprou em 2020, no sul de Lismore, foi destruída por inundações após o evento climático extremo La Niña.





Agora, tal como os seus vizinhos e comunidade alargada, Dalton está a enfrentar sérias dificuldades financeiras, uma incerteza angustiante e os impactos deste período traumático na sua saúde mental.





"Acho que toda a cidade está mergulhada num trauma coletivo... Acho que muitas pessoas estão com sintomas de transtorno de stress pós-traumático e talvez não estejam bem conscientes disso", diz Dalton.



Tenho ouvido muitas pessoas dizerem que até gostavam de ouvir o barulho da chuva lá fora, e que agora estão tão traumatizadas que não conseguem dormir à noite com medo de ouvirem esse mesmo barulho , acrescenta Dalton.

Após o La Niña, Dalton diz que a sua saúde mental foi ficando cada vez mais afetada pelo clima.





Harper Dalton perdeu praticamente tudo o que possuía nas enchentes de 2022. Source: Supplied / Harper Dalton



"Nas últimas duas a três semanas, porque voltou a chover, eu senti-me alterado, muito irritado e deprimido e não me apetecia fazer nada. Percebi então que é por causa da chuva, e o pensamento de pânico que vem com ela de 'oh, a minha casa vai inundar outra vez'. Este medo está sempre latente na minha cabeça", diz ele.



Uma parte de mim diz-me que eu até poderia gerir uma pequena inundação. Mas imaginar que a minha casa pode inundar-se até ao teto outra vez... enfim, não sei se conseguiria recuperar-me disso mental ou sequer fisicamente , continua Dalton.

Possibilidade de terceira vaga La Niña





Na semana passada, o Bureau of Meteorology anunciou que a Austrália irá, muito provavelmente, atravessar uma primavera mais húmida do que seria desejável. E o pior é que há 70% de hipótese de ocorrer um terceiro evento consecutivo de La Niña.





No início deste ano, os níveis históricos de chuva em Nova Gales do Sul levaram a inundações devastadoras, com milhares de moradores a serem evacuados das suas casas, 13 mortes em todo o estado e uma incerteza latente e contínua para as comunidades das áreas de Lismore e Northern Rivers.





Especialistas da saúde mental reuniram-se com os moradores destas áreas de Nova Gales do Sul para tentarem perceber o nível do seu trauma, numa tentativa de antecipar os possíveis impactos que uma terceira tempestade La Niña poderá, eventualmente, ter na saúde mental destas pessoas.



O psiquiatra Paul Valent diz que, após eventos climáticos extremos e traumáticos, as pessoas podem sofrer de transtorno de stress pós-traumático, altos níveis de ansiedade e situações de depressão.





"Há uma miríade de respostas emocionais como sejam, por exemplo choque, insegurança, medo, impotência e inaptidão para gerir as mesmas situações de trauma outra vez", explica Valent.



A pessoa é posta à prova no seu todo, não apenas ao nível das emoções, mas também fisica e socialmente. A resposta a este tipo de trauma é de cariz psicossocial, cognitivo, emocional e existencial , acrescenta o psiquiatra.

Poderá a chuva afetar realmente a nossa saúde mental?





Durante os meses mais frios, algumas pessoas sofrem de Transtorno Afetivo Sazonal (SAD), que é uma forma de depressão provocada pelo clima. Os sintomas incluem uma sensação de profunda tristeza, falta de energia e mudanças nos padrões do sono, da alimentação ou dos dois em conjunto.





A Professora Kim Fetheringham, presidente do departamento de psicologia clínica da Universidade de Melbourne, diz que enquanto o SAD é mais comum em climas mais frios e com pouca luz solar, já o clima húmido da Austrália pode afetar o humor e a saúde mental de muitas outras maneiras.





"Sabemos que o humor é afetado pelo nível de atividade que uma pessoa tem, a regularidade com uma pessoa sai de casa, que socializa e faz exercício. Todas estas coisas podem ser efetivamente limitadas pelo mau tempo", diz a Professora.



Penso que agora, dado o receio que as pessoas têm do clima de uma forma geral... a chuva pode despoletar o medo, não apenas dos traumas do passado, mas das incertezas do futuro a longo prazo? Neste contexto, está a crescer nas pessoas uma ansiedade significativa bem como uma sensação de desamparo total , acrescenta Fetheringham.

A professora refere ainda que desastres naturais e eventos climáticos extremos podem, claramente, ter um impacto significativo na saúde mental de um número substancial de pessoas.





“Cerca de 10 a 15 por cento das pessoas podem desenvolver um transtorno de stress pós-traumático total, mas também não devemos ignorar o facto de que muitas pessoas podem desenvolver também quadros de depressão e ansiedade generalizada. Além de que, claro, problemas de saúde mental pré-existentes podem exacerbar grandemente", disse ela.



"Acho ainda que também é muito importante contextualizar a natureza acumulativa destes traumas. Os rios do Norte, Lockyer Valley e Brisbane viveram eventos enormes de inundação e desastres naturais que ocorreram, sucessivamente, num passado muito recente, os quais, por acumulação, impactam a saúde mental das pessoas de forma especialmente forte” conclui a Professora acrescentando: “As pessoas estão a viver numa incerteza crónica."





´Sempre que chove, uma pessoa está no seu limite´





Crystal Lenane, moradora de East Lismore, está muito familiarizada com o trauma e a incerteza associados a eventos climáticos extremos.





Apesar de ter investido 80 mil dólares na construção da sua casa, pouco antes das cheias acontecerem, Crystal Lenane teve de ser resgatada pela brigada de salvamento, juntamente com o seu marido e os dois filhos de ambos. Agora, com a casa da família inabitável, ela diz que, desde então, têm vivido numa espécie de limbo.





A família já se mudou quatro vezes. Neste momento, ocupa uma casa alugada e acabou de comprar uma caravana onde planeia morar temporariamente, enquanto avalia as suas opções e aguarda por mais informações acerca do apoio e planos do governo.





Além disto, Crystal começou a receber aconselhamento psicológico e está numa licença profissional por motivos de saúde mental.





Diz esta mãe de família que sentimentos de stress e ansiedade são predominantes na sua comunidade desde as inundações.





"Sempre que começa a chover, ficamos no nosso limite", diz ela.



Depois, a incerteza dificulta tudo na nossa vida, todos os dias. Simplesmente não voltamos a ter uma vida normal. Acho que muitas pessoas fora da nossa comunidade seguiram em frente, e esquecem-se que, aqui, isto ainda está a acontecer nas nossas vidas Lamenta Crystal

Depois de perder meio milhão de dólares no valor da sua propriedade devido às inundações, em apenas uma noite, Lenane descreve a sua situação como "esmagadora".



Eu choro todos os dias com o meu marido, porque ele é o único que entende qual é a nossa situação , diz ela.

"Queremos permanecer aqui na nossa comunidade, mas estou a chegar a um ponto em que acho que não posso passar por isto novamente", confessa ela.





'Não aguento mais um verão de chuva'





Georgia Mills mudou-se recentemente de Wollongong para a Gold Coast, sendo o clima mais quente um dos fatores para a sua mudança.





Georgia não foi afetada pelas inundações do início deste ano, mas diz sentir-se mal-humorada quando está frio e tempo mais húmido, e garante que a chuva excessiva que se tem feiro sentir nos últimos meses a tem afetado ao nível da saúde mental.



Georgia Mills luta contra o seu mau-humor durante o tempo frio e chuvoso, e diz que o clima foi um fator preponderante na sua decisão de se mudar de Wollongong para Gold Coast. Source: Supplied / Georgia Mills "Realmente, o clima afeta muito o meu humor", diz ela.





"Simplesmente não consigo funcionar bem quando estou com frio. Sinto-me pouco produtiva, não consigo sentir-se relaxada. Não sou eu mesma", confessa ela Georgia.





Quando ela ouviu falar sobre a perspetiva de um terceiro evento La Niña, Georgia não podia ter ficado mais frustrada:



Sinto que não posso lidar com outro verão de chuva , garante Crystal.