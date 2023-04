Avança um parque gigante de turbinas eólicas offshore no mar português

É um investimento gigante, 4 mil milhões de euros, para uma iniciativa de grande envergadura na produção de energia renovável: 109 turbinas num parque eólico "offshore" flutuante que vai ocupar uma área de 530 quilómetros quadrados no noroeste da Península Ibérica, ao largo da costas de Viana do Castelo, na região portuguesa do Minho (o extremo noroeste, logo acima da cidade do Porto) e de Pontevedra, na Galiza espanhola.





O projecto Creoula , ao largo da costa de Viana do Castelo, será apoiado por plataformas flutuantes ancoradas no fundo do mar e terá uma capacidade instalada de 1.440 megawatts (MW), produzida a partir de 80 turbinas de 18 MW cada, com o parque a cobrir uma área de 413 quilómetros quadrados, com uma localização a 20 a 40 quilómetros da costa.





Já o projecto Juan Sebastián Elcano , na costa da Galiza, logo acima de Portugal será composto por 29 turbinas, de 18 MW cada, que ficarão também instaladas em plataformas flutuantes, estendendo-se ao longo de 117 quilómetros quadrados e a uma distância de 20 a 35 quilómetros da costa.