Brasil: Lula e Bolsonaro farão o segundo turno das eleições presidenciais em 30 de outubro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) farão o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras em quatro semanas, no domingo, 30 de outubro.





Com um total de 99,97% urnas apuradas, o candidato petista aparece com 48,42% dos votos, contra 43,20% do atual presidente. A apuração prossegue.





O primeiro turno foi bem polarizado com migração de votos dos demais candidatos para os dois primeiros. Simone Tebet aparece na terceira posição, com 4,16% dos votos válidos, e o candidato Ciro Gomes (PDT), 3,04%.





O índice de abstenção foi de 20,94%, ou seja, um em cada cinco eleitores não votou. É a maior marca desde as eleições de 1998.





Os principais institutos de pesquisa, como Datafolha e Ipec, vinham mostrando Lula na margem de erro para vencer ou não no primeiro turno.





Este texto será atualizado a qualquer momento.





Minas Gerais e Rio de Janeiro reelegeram seus governadores



Na eleição para os goverrnos estaduais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Paraná, entre outros, já estão definidos.





Os eleitores do Rio deram um segundo mandato ao atual governador, Claudio Castro (PL). Já os mineiros também reelegeram Claudio Zema (Novo). Também foi reeleito no Paraná o governador Ratinho Júnior (PSD), Ibaneis Rocha (MDB) no Distrito Federal, Ronaldo Caiado (União Brasil) em Goiás, Helder Barbalho (MDB) no Pará, Mauro Mendes (União Brasil) no Mato Grosso e Gladson Cameli (Progressistas), no Acre.





Entre os que assumem pela primeira vez estão Elmano de Freitas (PT), como novo governador do Ceará. Clécio (Solidariedade) e Amapá.





Em São Paulo, o o maior colégio eleitoral do país, Tarcísio de Freitas (PL) fará o segundo turno contra Fernando Haddad (PT), quebrando a hegemonia do PSDB, que governa o estado desde 1995.





A votação segue no país. Esta matéria será atualizada no site do SBS em Português a qualquer momento.