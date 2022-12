Brasil para no ferrolho croata, perde nos pênaltis e está fora da Copa do Catar

A madrugada foi dolorida para o brasileiro que ficou acordado para ver o duelo das quartas de final da Copa do Mundo. A seleção não conseguiu superar o ferrolho croata no tempo normal, empatou em 1 a 1 na prorrogação, com gols de Neymar e Petkovic, e foi eliminada nos pênaltis, 4 a 2 para a Croácia, que acertou todas as cobranças. Rodrygo e Marquinhos erraram suas tentativas.





Agora, o Brasil vai chegar na próxima copa do mundo completando 24 anos sem uma conquista mundial, a maior marca que já atingiu, como foi entre 1970 e 1994.





A última vitória da seleção brasileira sobre uma uma europeia em mata-matas foi justamente na última conquista, sobre a Alemanha na final da Copa 2002.





Em 2006, eliminação nas quartas contra a França. Em 2010, nas quartas contra a Holanda. Em 2014, para a Alemanha na semifinal. Em 2018, contra os belgas nas quartas.





Tite se despede da seleção triste após dois mundiais, mas, diz estar em “em paz” consigo mesmo. Foram seis anos no comando do time do Brasil, que com ele conquistou a Copa América de 2019.





A pequena Croácia cada vez mais atinge novos patamares no futebol de seleções. Com menos de 4 milhões de habitantes, o país herdou e levou além o talento futebolístico da ex-Iugoslávia, chamada de “o Brasil da Europa” por conta do estilo de jogo.





País independente há 30 anos, a Croácia disputou seis copas do mundo desde então, chegando na semifinal em 1998, em 2018 e agora em 2022. Liderada pelo hoje veterano meia Luka Modric, a equipe foi finalista na Copa da Rússia.