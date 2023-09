Brasileiro vence Campeonato Mundial de Baristas

Um brasileiro é o mais novo campeão do Mundial de Baristas. O paulista Boram Um fez história e venceu a mais importante competição internacional de café, em Atenas, na Grécia. O feito inédito coloca o país na vitrine de especialistas em cafés de alta qualidade.





Boram foi destaque entre os mais de 50 competidores ao preparar expressos, bebidas com leite e bebidas originais exclusivas em 15 minutos.





Os juízes avaliaram sabor, limpeza, criatividade, habilidade técnica e apresentação geral das bebidas.





Os competidores puderam mostrar a riqueza de conhecimento sobre café, em uma expressão de seus gostos e experiências individuais.





Boram Um usou o café produzido na fazenda do pai no Brasil nas composições das bebidas.





O barista disse estar feliz com o resultado, principalmente, de um título muito cobiçado internacionalmente, com apenas 23 campeões mundiais.





Antes de mais nada, o significado da palavra blend é unir, fundir, harmonizar ou misturar.





Boram Um utilizou a variedade Geisha Panamenha no expresso, um blend do Geisha com Bourbon Rosado produzido por sua família nas bebidas com leite e, nos cafés de assinatura própria, usou o Bourbon Rosado 100% brasileiro.





O campeão falou sobre a responsabilidade de representar o Brasil após o título.





O Brasil é considerado a nação do café. Líder global na produção e exportação. Em 2022, foram enviadas cerca de 40 milhões de sacas para mais de 120 países, com receita cambial de US$ 9 bilhões.





(matéria da Radioagência Nacional )