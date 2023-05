Caso Madeleine McCann: polícia reinicia busca, agora em barragem no Algarve

É a história do desaparecimento de uma menina, um caso que desencadeou há 16 anos um trauma global e que todo este tempo depois, ainda continua a ser investigado.





Hoje mesmo, mais de 100 polícias e investigadores com várias especialidades estão em apuradas perícias no Algarve português, à procura de respostas para o misterioso desaparecimento.





É o caso de Maddie, que hoje teria 19 anos.





Todos nos lembramos do caso Maddie McCann, a menina inglesa que há 16 anos, em 3 de maio de 2007, desapareceu do apartamento onde esta a dormir num resort no sul d Portugal, na Praia da Luz, no algarve.





Ela tinha 3 anos, dormia, juntamente com dois irmãos mais novos, no apartamento de férias alugado pelos pais. Desapareceu sem que ficasse rasto enquanto os pais, os médicos Gerry e Kate McCann, foram jantar a um restaurante de tapas a escassos 100 metros do apartamento.





O caso apaixonou gente por todo o mundo.





Chegou a levantar-se do ódio nas redes sociais, alguma especulação contra os pais. Depressa ficou demonstrado que sem qualquer sustenção, exceto a de terem deixado 3 filhos pequenos, sozinhos num apartamento com janelas abertas.





Mas os pais, depois de um intenso dia de praia, jantavam mesmo ao lado de casa. No restaurante da piscina do resort.





Passaram 16 anos e continua a não se saber o que aconteceu. Nenhum rasto de Maddie. Será que a menina que desapareceu com 3 anos de vida ainda pode estar viva? Nada é de excluir. Mas a polícia alemã, que tomou a liderança da investigação, julga que a menina foi morta logo naqueles dias.





E porquê a polícia alemã se o crime aconteceu em Portugal e Maddie e família são de origem britânica? Porque a polícia alemã apanhou um alemão que identificou como depravado e violador e naquele tempo a viver naquela região do oeste do Algarve.





É assim que a polícia alemã, para quem este caso, apesar de 16 anos depois, não prescreveu, e que pediu a cooperação das polícias britânica e portuguesa, tem um suspeito, que é alemão e que está preso na Alemanha:





Christian Brückner, agora com 47 anos e que viveu em Portugal durante duas décadas.





Ele cumpre uma primeira pena de prisão de sete anos na Alemanha, a que foi condenado no final de 2019 por uma violação cometida em Portugal em 2005 a uma norte-americana de 72 anos. Brückner, declarado criminoso sexual e pedófilo, soma ainda várias condenações anteriores, inclusive por abuso sexual de crianças. Está com várias acusações ainda pendentes. No final do ano passado, o MP de Braunschweig avançou com três acusações de violação agravada contra adultos e duas por abuso sexual de crianças que o alemão terá cometido em Portugal, entre 28 de dezembro de 2000 e 11 de junho de 2017. Nenhuma delas relacionada com o caso de Maddie.





A polícia alemã prepara-se agora para o acusar de responsável pelo desaparecimento e morte de Maddie. Há indícios subtis, encontrados no computador dele.





Faltam elementos concretos de prova.





É assim que decorre nesta semana uma sofisticada pesquisa no Algarve.





Polícias de cara tapada e mergulhadores com apoio de drones e batiscafos, cães pisteiros, tecnologias sofisticadas procuram vestígios de Maddie na Barragem do Arade, a 40 quilómetros da Praia da Luz, onde a família de Maddie estava alojada.





A operação desenrola-se sob a observação da polícia inglesa, mas são os investigadores alemães que mais dão nas vistas, diante do circo mediático que está montado em redor da albufeira da barragem do Arade, com um nível de água que, efeito da seca, está muito, muito muito abaixo daquilo que seria normal para época.





Viu-se nesta terça-feira, primeiro dia de investigações, como procuravam, por exemplo, vestígios do tecido do pijama usado por Maddie naquela noite de há 16 anos.





A polícia científica tem várias brigadas no terreno. Há a noção de que a missão é a de encontrar agulha em palheiro.





Mas os meios envolvidos e a determinação dos investigadores no terreno faz pensar que têm alguma pista.





