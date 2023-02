Católicos portugueses organizam vigílias para exprimir dor por vítimas de abuso sexual na Igreja

Os abusos sexuais sobre menores praticados por pessoas da Igreja Católica foram tema central em homílias e orações em Portugal. Padres falaram, uns de uma “ferida”, outros de um “terremoto” que continua a ter réplicas que “vão golpeando o coração”.





Há uma constante verificada por repórteres do Expresso em várias igrejas: para a generalidade, o que está revelado, causa dor e vergonha.





Em Lisboa, houve recomendações do Patriarcado para que, pelo menos as vítimas de abusos fossem incluídas nas intenções da Oração Universal, mas vários padres foram além disso e fizeram do relatório da comissão independente o ponto central das suas homílias neste primeiro domingo depois da sua divulgação.





Na Paróquia do Campo Grande, uma das maiores de Lisboa, a missa dominical ao final da manhã foi dedicada ao “perdão a quem nos faz mal”. Logo nas intenções, o padre pediu que se rezasse pelas “vítimas dos abusos que nos envergonham e magoam e por aqueles que escandalizados com as notícias dos abusos se afastaram da Igreja e da fé”. A primeira leitura foi pela voz de um menino. As leituras deste domingo, aliás, eram propícias ao assunto do momento: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”, leu-se na primeira, do Livro do Levítico; na segunda, da Carta aos Coríntios, São Paulo fala da santidade do corpo.





Depois de dirigir o início da homilia aos mais jovens presentes, o padre focou-se nos mais velhos, prevenindo-os para o impacto do que iria dizer: “Não podia deixar de falar do relatório que saiu. É um tema de que ninguém gosta de falar, que nos dói muitíssimo - e o jornal da paróquia desta semana é dedicado a esse tema -, mas acho importante que conheçamos as notícias, que falemos nisso e nos situemos também como cristãos. Disse há uns tempos – enquadrou o pároco - que estamos a atravessar um tempo muito difícil para ser padre, mas acho que estamos a atravessar um momento difícil para sermos católicos, para sermos cristãos.”





O sacerdote disse que tinha lido o relatório -que “está disponível, tem umas quinhentas páginas que toda a gente pode ler”, e que é preciso encará-lo.





Os fiéis mostraram concordar.





Nesta quarta-feira, às 9 da noite, frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e em outros lugares do país começam vigílias promovidas por grupos católicos.





O objetivo principal – lê-se na convocatória – é o de exprimir a nossa dor pela dor das vítimas. A Igreja não são apenas padres e bispos. Nós, católicos, também somos Igreja e, como tal (lê-se no texto) sentimos necessidade de pedir perdão às vítimas através da oração. Queremos mostrar o nosso choque, vergonha e perplexidade pelo que aconteceu.