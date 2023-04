Chico Buarque vai receber o Prémio Camões 2019 no 25 de abril nas mãos dos presidentes Marcelo e Lula

É caso para dizer, finalmente!





A cerimónia acontece com três anos de atraso, mas vai ter pompa máxima: está integrada nas celebrações do 25 de abril de 1974, a revolução democrática, este ano com o presidente Lula da Silva em visita de Estado a Portugal. Vai ser no Palácio Nacional de Queluz, às portas de Lisboa, será presidida pelos chefes de Estado do Brasil e de Portugal, vai ter todo o topo do Estado português e um sem conta de figuras da cultura.





Vai mesmo ser uma grande celebração de Chico Buarque de Hollanda.





Chico Buarque foi o vencedor da 31.ª edição do Prémio Camões, na sequência de decisão unânime do júri da edição do Prémio Camões em 2019





Reunido no Rio de Janeiro a 21 de maio de 2019, o júri fundamentou a sua escolha realçando a "qualidade e transversalidade" da obra de Chico Buarque, "tanto através de géneros e formas, quanto pela sua contribuição para a formação cultural de diferentes gerações em todos os países onde se fala a língua portuguesa".





A atribuição do Prémio Camões ao músico e escritor brasileiro reconhece "o valor e o alcance de uma obra multifacetada, repartida entre poesia, drama e romance", um trabalho que "atravessou fronteiras e se mantém como uma referência fundamental da cultura no mundo contemporâneo", concluiu o júri na sua declaração.





Na altura, Chico Buarque manifestou-se "muito feliz e honrado de seguir os passos de Raduan Nassar", o seu compatriota distinguido com o prémio em 2016, enquanto Lula da Silva, que estava preso em Curitiba desde o ano anterior, escreveu uma carta a Chico Buarque, felicitando-o pela sua vitória.





No entanto, meses depois, o então presidente brasileiro, Jair Bolsonaro fez saber que não assinaria o diploma do Prémio Camões, cuja entrega formal estava prevista para abril de 2020, em Portugal.





Chico Buarque é um apoiante do Partido dos Trabalhadores (PT), e crítico de Jair Bolsonaro.





Ao tomar conhecimento das declarações do então presidente brasileiro, Chico Buarque afirmou que a não assinatura do seu diploma do Prémio Camões por Jair Bolsonaro, equivaleria a uma dupla distinção.





"A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prémio Camões", escreveu o artista brasileiro na sua conta oficial do Instagram.





Como é da praxe o Prémio Camões ser entregue pelos presidentes do Brasil e de Portugal, em cerimónia conjunta, a ocasião foi sendo adiada pelo impasse Bolsonaro. Resolve-se agora, numa ocasião plena de significado: o aniversário da revolução democrática portuguesa de 25 de Abril de 1974.





Instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988, o Prémio Camões é o galardão de maior prestígio da língua portuguesa. De caráter anual, presta homenagem a um escritor que, pela sua obra, contribua para o enriquecimento e projeção do património literário e cultural de língua portuguesa.





Tem o valor de 100 mil euros, assumido em partes iguais pelos Governos de Portugal e do Brasil.





Nos termos do Regulamento, Portugal e o Brasil organizam de forma alternada as reuniões e as cerimónias de entrega deste galardão.