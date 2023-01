Cinco mudanças nos vistos australianos que representam cinco oportunidades para muitos em 2023

O novo governo do trabalhista Anthony Albanese já fez algumas mudanças significativas nas políticas de migração da Austrália desde que assumiu o cargo em maio, começando desde logo por lidar com a acumulação de vistos.





Mas aguardam-se mais e melhores mudanças para 2023, com o governo a prometer analisar a eficácia das listas de ocupação de migrantes qualificados, as quais alguns acreditam estarem desatualizadas.





A última atualização da Lista de Profissões de Migração Qualificada foi feita em 11 de março de 2019, quando a pandemia da COVID-19 tinha acabado de se estabelecer no país e no mundo.





Pouco depois de chegar ao poder, o governo anunciou um aumento do programa de migração permanente em 2022/23 de 160.000 para 195.000 vagas para vistos qualificados e familiares.





O orçamento de outubro revelou que o número de vistos qualificados disponíveis como parte do programa aumentaria significativamente de 79.600 para 142.400.



Mais de 120.000 backpackers receberam os seus vistos a tempo de festejarem o Natal de 2022. Source: AAP Entretanto, o governo também anunciou mudanças nos vistos de subclasse 482 Temporary skill shortage (TSS) que permitiriam então que as pessoas solicitassem residência permanente, a remoção de restrições de idade para portadores de visto 457 e expandindo a elegibilidade para vistos de trabalho working holiday da subclasse 462 .





Além disso, recentemente, houve relatos de que mais de 19.000 refugiados ao abrigo dos chamados temporary protection visas poderão finalmente solicitar residência permanente na Austrália, com um anúncio a ser feito em 2023 – contudo, um porta-voz do Departamento de Assuntos Internos disse que isso não foi confirmado ainda pelo governo.





A boa notícia chega, então, com as cinco principais oportunidades de visto na Austrália para 2023 apresentadas em baixo:





1. Novo visto para determinados países





Um novo visto será introduzido em julho de 2023, fornecendo 3.000 vagas para migrantes qualificados de países do Pacífico e Timor-Leste – uma excelente oportunidade para a comunidade timorense da SBS em Português.





As vagas para o visto Pacific Engagement visa (PEV) serão alocadas através de um processo de votação a ser processado a cada novo ano.





À possibilidade destes vistos serem oferecidos, acresce ainda a oportunidade das vagas disponíveis no programa de migração permanente da Austrália.



2. Processamento prioritário para neozelandeses





Os neozelandeses que vivem na Austrália beneficiarão do processamento prioritário de pedidos de visto Skilled Independent (Subclass 189) no fluxo de migração da Nova Zelândia.





O departamento de migração retirou certos requisitos de visto, incluindo o que diz respeito aos candidatos serem obrigados a viver na Austrália por pelo menos cinco anos e que atendam a certos limites de renda tributável, bem como critérios de saúde.





O departamento parou de receber novos pedidos de visto de 10 de dezembro de 2022 a 1 de julho de 2023, para gerir a acumulação de pedidos já existentes no sistema.



Trabalhadores de países do Pacífico, incluindo Timor-leste, terão acesso a um novo visto australiano a partir de 1º de julho de 2023. Credit: PARCIC/Tomomi Hayashi “Estas medidas de simplificação que foram introduzidas reconhecem que este grupo de cidadãos da Nova Zelândia são residentes de longa data na Austrália, têm trabalhado aqui e contribuído para a recuperação económica da Austrália durante a pandemia da COVID-19”, diz o website do departamento .





Aqueles que obtiverem vistos poderão usufruir dos benefícios da residência permanente mais rapidamente, incluindo acesso imediato ao Esquema Nacional de Seguro por Deficiência e Cidadania Australiana automática para os seus filhos que já nasceram na Austrália.





Aqueles que receberem um visto de fluxo da Nova Zelândia também verão o seu processo de cidadania acelerado já desde dia 1 de janeiro de 2023.





3. Vistos patrocinados pelo Estado





O ex-secretário do Departamento de Imigração, Abul Rivzi, disse que o número de vistos disponíveis nos Estados e Territórios deve aumentar dramaticamente graças à maior alocação regional.





"O que estou a verificar é que alguns dos estados estão realmente a lutar para entregar os processos fechados com rapidez suficiente e, portanto, muitos deles estão a fazer mudanças para tornar os seus sistemas mais rápidos", disse Rizvi.





Um porta-voz do Departamento de Assuntos Internos disse que estabeleceu um plano de alocação de 31.000 vagas para vistos estaduais e territoriais (subclasse 190) em 2022/23, bem como mais 34.000 vagas na categoria regional (subclasse 491), a maioria dos quais são nomeados pelos próprios governos estaduais e territoriais.





Haverão ainda mais 5.000 vistos para o Programa de Inovação Empresarial e Investimento (subclasse 188).





Em 2018/19, antes da pandemia da COVID-19 impactar drasticamente os números de migração para a Austrália, cerca de 25.346 vistos estaduais e territoriais foram concedidos e apenas 647 vistos regionais foram qualificados.



Uma análise dos vistos qualificados disponíveis no orçamento do governo australiano para 2022/23. Os Estados e Territórios estão cada vez mais a relaxar muitos dos seus critérios , incluindo as suas listas de ocupações qualificadas, para facilitar a solicitação de vistos indicados pelo Estado.





Uma das maiores vantagens de um visto patrocinado pelo Estado é não estar vinculado a um empregador específico - embora os candidatos devam ter menos de 45 anos e também serem eles mesmos capazes de encontrar os seus próprios empregos.





Ainda recentemente o governo de NSW mudou os requisitos para os candidatos aos vistos .





"As indicações de pontos publicadas anteriormente e os guias de experiência de trabalho para o visto Skilled Nominated (subclasse 190) foram removidos devido ao aumento da disponibilidade do visto Skilled Independent (subclasse 189) pelo Departamento de Assuntos Internos" - um aviso referente aos estados no website de Governo de NSW.





Rivzi disse esperar que um número muito maior de pessoas também recebesse vistos qualificados independentes (subclasse 189) neste ano financeiro, em comparação com os últimos dois anos, quando a COVID-19 fechou as fronteiras da Austrália.





4. Reunião familiar mais fácil





O governo de Albanese facilitou também o encontro e união das famílias, introduzindo partner visas com base na procura dos mesmos em 2022/23.





Isto significa que não há limite para o número de emissão destes vistos. O departamento estima que emitirá cerca de 40.500 vistos de parceiros neste ano financeiro.





Os vistos para crianças também são impulsionados pela procura dos mesmos e estima-se que 3.000 vistos sejam emitidos.



As reuniões familiares serão mais fáceis, sem limite de visto de cônjuge e filho. Source: Getty 5. Alteração ao processamento de vistos





Os pedidos de vistos qualificados para professores e profissionais de saúde estão a ser avaliados em apenas três dias, depois do governo ter parado de usar a Lista de Profissões Qualificadas de Migração Prioritária (PMSOL) para classificar estes pedidos.





A Direção Ministerial n.º 100, de 28 de outubro de 2022, estabeleceu novas regras de priorização de candidaturas. As candidaturas estão agora a ser decididas na seguinte ordem de prioridade:





1. Candidaturas a profissões de saúde ou docentes;





2. Vistos patrocinados pelo empregador, candidatos nomeados por um Patrocinador Aprovado com Status Credenciado;





3. Vistos para uma área regional designada;





4. Subclasses de visto permanente e provisório, os pedidos de visto que contam para o programa de migração, excluindo o visto da Subclasse 188 (Inovação Empresarial e Investimento (Provisório));





5. Todos os outros pedidos de visto.





Dentro de cada categoria, a prioridade é dada aos requerentes localizados fora da Austrália para pedidos de vistos qualificados provisórios e permanentes.





O Departamento de Assuntos Internos diz que a mudança significa que os pedidos serão processados mais rapidamente.





“Particularmente para o visto crítico Temporary Skill Shortage , que é projetado para responder rapidamente às necessidades do mercado de trabalho”, disse um porta-voz do departamento.





Revisão do sistema de migração a ser entregue em 2023





Especialistas e usuários criticaram os enormes atrasos e a complexidade do sistema de migração da Austrália, que levou algumas pessoas a esperarem meses para conseguir a aprovação dos vistos.





Em 2023, espera-se que três especialistas apresentem uma revisão abrangente do sistema de migração da Austrália, com um relatório provisório previsto para o final de fevereiro e uma estratégia final para o final de março/abril.





O governo contratou funcionários extras para ajudar no processamento de vistos, reduzindo a carteira de vistos da Austrália, que antes era de quase um milhão de solicitações, para 600.000.





“Ao acelerar o processamento no Departamento de Assuntos Internos e contratar mais de 400 funcionários extras, tenho orgulho de dizer que processámos mais de quatro milhões de vistos desde que chegámos ao governo”, disse o ministro da Imigração, Cidadania e Assuntos Multiculturais, Andrew Giles.





“Isso fez uma enorme diferença na vida dos australianos que conseguiram rever e reconectar com os seus entes queridos antes do Natal, mas também nos ajudou a lidar com a escassez de habilidades que nos tem afetado a todos na Austrália.”



Ministro da Imigração, Andrew Giles. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE Rizvi disse que o grande problema para 2023 é uma possível desaceleração no crescimento do emprego e um aumento no desemprego, que está previsto pelo Tesouro. Prevê-se que o desemprego seja de 4,5% até 2023-24 e 2024-25, acima da taxa atual de 3,5% registada em novembro de 2022.





"A pergunta que tenho é se o governo manterá o programa de migração conforme está agora, se as previsões do Tesouro forem verdadeiras?" disse o Sr. Rizvi.





Rizvi disse que é possível que o governo anuncie uma redução no número de vistos qualificados disponíveis como parte do orçamento de maio, se ficar nervoso com a evolução do mercado de trabalho.



"Sempre que houve uma queda acentuada na economia australiana no passado, os governos sempre cortaram no programa de migração, é certo como um relógio", disse ele.





Giles disse que o governo fará a revisão do sistema de migração da Austrália para garantir que ele esteja atualizado.





“Precisamos de um sistema que atraia e retenha talentos, um sistema que seja simples, eficiente e complementar às habilidades existentes na Austrália”, afirmou.





"A mobilidade internacional já é importante para a atividade económica. Para a Austrália, essa importância continuará a crescer com o tempo."





Ainda em Dezembro de 2022, Giles também anunciou uma extensão que permite que os turistas jovens de mochila trabalhem com um único empregador durante o período do seu visto, isto apoiará as entidades empregadoras australianas durante o verão.





“Os vistos Working Holiday solicitados fora da Austrália estão a ser finalizados em menos de um dia”, disse ele.





