Comitê organizador da Copa do Mundo do Catar garante segurança de torcedores LGBTIQ+

Faltam apenas três meses para o início do maior evento do futebol mundial.





Os organizadores admitem que erros foram cometidos desde que a nação do Golfo recebeu os direitos de sede em 2010.





Espera-se que mais de um milhão de pessoas viajem para o Catar para a Copa do Mundo deste ano.





Mas para os 500 membros do Pride Football Australia, essa é uma viagem que eles não farão, de acordo com o presidente da organização, James Cardall.





"Somos todos apaixonados por futebol, adoramos jogar futebol. Obviamente, a Copa do Mundo é o maior palco de todos e geralmente desperta muito interesse ao longo dos anos. Este ano, é completamente diferente. Na verdade, nos sentimos excluídos do torneio em si e sim, acho que é uma imagem muito ruim da FIFA e do Qatar também.”





A atividade homossexual é uma ofensa criminal no Catar e punível com prisão - até mesmo pena de morte em algumas circunstâncias.





Fatma Al-Nuaimi, que é a chefe de comunicações do Comitê Supremo de Entrega e Legado do torneio, diz que todos os torcedores LGBTIQ+ presentes no evento não devem se preocupar com sua segurança ou discriminação.



Fatma Al-Nuaimi, chefe de comunicações do Comitê Supremo de Entrega e Legado da Copa do Mundo da FIFA no Catar. (SBS) Source: SBS "Desde que vencemos a licitação, tivemos cerca de 600 eventos internacionais e nenhum deles teve um único incidente em que houve uma discriminação e é isso que continuamos garantindo a todos. Todos são bem-vindos. Todos podem vir, curtir os jogos e apoiar seus times, independentemente de sua formação, religião ou gênero. Todos são bem-vindos".





O presidente da FIFA, Gianni Infantino, está confiante de que essas promessas serão cumpridas, acrescentando que os torcedores estarão livres para hastear bandeiras do arco-íris nos jogos.



Presidente da FIFA, Gianni Infantino. (AFP) Source: AFP "Todos serão bem-vindos. Temos todas as garantias necessárias. Estamos treinando todos os funcionários, estamos trabalhando lado a lado com o governo e com as autoridades policiais. Todos serão bem-vindos. Se o Catar não quisesse receber todo mundo, eles não teriam organizado a Copa do Mundo, onde dão as boas-vindas ao mundo inteiro".





Muitas seleções, incluindo os Socceroos da Austrália, estão considerando destacar a questão dos direitos humanos no Catar assumindo uma posição coletiva.





Nasser Al-Khori é o chefe do Legado do Comitê Supremo de Realização e Legado do torneio e espera que todos os visitantes respeitem a cultura e as tradições do Catar.





"Acho que isso é algo que queremos mostrar ao mundo que somos uma espécie de estado progressista na região. Estamos nos modernizando, mas à nossa maneira, mantendo nossa identidade, nossa cultura, nossas raízes."





Esta será a primeira vez que o principal evento do futebol será realizado no mundo árabe.





O Catar passou quase 12 anos se preparando para sediar o evento.





A nação do Golfo passou por um grande desenvolvimento, contanto com uma enorme força de trabalho formada, principalmente, por imigrantes.





Milhares de imigrantes foram convocados para concluir o trabalho a tempo e, de acordo com grupos de direitos humanos, muitos foram mortos no trabalho.





Nikita White, da Anistia Internacional da Austrália, afirma que o número exato ainda não é claro.





"Infelizmente, o Catar não publica estatísticas sobre trabalhadores que morreram. Mas o que sabemos é que milhares de pessoas morreram trabalhando na Copa do Mundo e sabemos que infelizmente suas mortes não foram devidamente acompanhadas pelos autoridades do Catar. Muitos deles eram jovens saudáveis e em forma que morreram depois de trabalhar muitas horas em condições extremas e calor extremo e suas mortes são registradas como naturais."





O Comitê Supremo de Entrega e Legado do torneio reconhece que ocorreram mortes, mas Al-Khori diz que o Catar fez reformas significativas para proteger os direitos dos trabalhadores.





"Se olhar para o Catar na região, nossas reformas trabalhistas hoje e nos últimos dois anos por causa da Copa do Mundo passaram por uma grande transição. Não estou dizendo que somos perfeitos, mas houve grandes desenvolvimentos e mudanças nas leis trabalhistas que são a favor dos trabalhadores."





O Catar introduziu um salário mínimo, não discriminatório, no valor de 395 dólares para imigrantes e trabalhadores do próprio país. Apesar da medida, estipula-se, que a renda média de famílias cataris seja 11 vezes maior que este valor.





Os organizadores dizem que sete dos oito estádios do torneio serão reconfigurados para atender às necessidades da comunidade, enquanto o Estádio 974 será demolido e as partes serão doadas a países subdesenvolvidos.





Al-Khori falou sobre esse processo.





"Nós não vamos ter nenhum desses elefantes brancos como muitos outros países que sediaram a Copa do Mundo fizeram com estádios vazios. Existe um plano para todos os estádios, no qual as partes superiores serão removidas e doadas para países em desenvolvimento. Esse é um plano que estamos trabalhando agora com a FIFA. O Estádio 974 será totalmente desmontado e também doado.”





A Copa do Mundo do Catar começa no dia 21 de novemebro.





A Austrália está no grupo D junto com França, Dinamarca e Tunísia.





O Brasil está no grupo G ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.