De bicicleta! Conheça o luso-brasileiro premiado como autor do gol mais bonito da Liga de NSW

A liga de Nova Gales do Sul é uma das mais competitivas da Austrália

Bruno dá três dicas para quem sonha em seguir carreira de futebol no país

Ele nasceu em Cascais, em Portugal, e foi criado em São Paulo, no Brasil. Do lado materno é todo português, e do paterno, 100% brasileiro. Em 2019, trocou a metrópole paulista por Sydney para estudar inglês.





Quase quatro anos depois, é autor do gol eleito o mais bonito da National Premier League de Nova Gales do Sul e talvez um dos mais belos no futebol australiano na temporada.





Bruno Mendes, de 28 anos, é atacante do Manly United, das Northern Beaches de Sydney, e fez um golaço no dia 3 de junho no campo do Cromer Park, casa da equipe, na vitória de seu time contra o Southerland Sharks por 2 a 1.





Bruno marcou os dois gols. Um deles, de bicicleta, viralizou em vídeo na Austrália e no exterior na época e foi eleito nesta semana pela Football NSW o gol mais bonito da primeira divisão da National Premier League de Nova Gales do Sul.



Importante entender a divisão do futebol australiano: a A-League é onde estão os principais times do país. A segunda camada mais importante são as chamadas National Premier Leagues, regionalizadas, e a de Nova Gales do Sul da região metropolitana de Sydney é uma de suas mais competitivas.





Além de ser laureado pelo gol mais bonito, Bruno foi vice-campeão da temporada com o Manly United, que perdeu a finalíssima para o Blacktown City por 2 a 0, em partida disputada no CommBank Stadium de Parramatta, no fim de agosto. Porém, chegar lá foi uma grande vitória.



Bruno Mendes, morador de Manly e atleta do Manly United. Credit: Supplied Bruno Mendes chegou a tentar ser jogador no Brasil nas categorias de base do Nacional da Barra Funda, em São Paulo, mas, desistiu para cursar faculdade de Psicologia. A história dele como jogador de futebol na Austrália foi acontecendo aos poucos. É ele quem conta.





"Cheguei na Austrália em janeiro de 2019. Vim com minha namorada com o intuito de aprender a falar inglês e voltar para o Brasil. A gente veio com intercâmbio com um ano e meio de visto, o objetivo era fazer um curso de línguas legal, aprender a falar inglês direito, e eu gosto de surfar e queria morar perto da praia. Nem conhecia o mundo do futebol por aqui. Sabia que eu queria jogar, é claro, mas, meu primeiro trabalho foi como labour de obra, como a grande maioria dos brasileiros que chegam por aqui."





"Moro em Manly e estava jogando no Mosman, que é um clube da Manly Warringah Association, uma competição que fazem pelos clubes das Northern Beaches. Numa destas, joguei contra o BTH (Belrose Terrey Hills)."



Foi um jogo que me destaquei bastante e o técnico do outro time me abordou e falou, cara, o que você ta fazendo jogando nesta liga? Você tem potencial para jogar a NPL (National Premier League), jogar bem no mundo do futebol aqui. Bruno Mendes

Após a indicação, Bruno passou a entender a engrenagem do futebol regional em Sydney. E foi à luta.





"Eu era recém-chegado na Austrália, não conhecia funcionava o modelo do futebol aqui, das NPLs. Claro, conhecia a A-League como primeira divisão, mas não conhecia a NPL e tudo mais. E aí ele falou, cara, a temporada está por acabar, mas vou te botar em contato com uma equipe de futsal que é o Mascot Vipers. Eles dividem a season entre futebol e campo, de março até setembro é a temporada de campo, de setembro tem a temporada de futsal até dezembro, janeiro. E ele falou, cara, vou te colocar em contato com o povo do futsal, você já vai conhecendo pessoas do mundo do futebol, da NPL. Aí você já vai entrando neste meio."





Bruno Mendes conseguiu entrar no futebol de campo no Hakoah FC, um clube fundado pela comunidade judaica dos Eastern Suburbs que disputa a segunda divisão da NPL. De lá, assinou contrato com o Manly United, da primeira divisão, e da região onde mora. O Manly era azarão na temporada 2022.





"A Football NSW todo ano faz uma previsão de acordo com as contratações e faz um levantamento, um chute, de que posição cada time vai chegar. E eles nos colocaram em nono, de 12 times. Ou seja, eles estavam achando que a gente iria mal, a gente total como underdog (azarão). No primeiro jogo já ganhamos fora de casa de um dos melhores times, que inclusive chegou em primeiro na competição (na primeira fase), que é o Sydney Olympic. (...) Foi muito legal, muito produtivo."



Bruno se lembra de cada segundo gol de bicicleta na vitória contra Southerland Sharks por 2 a 1 em Cromer, no dia 3 de junho.





"Esse gol foi demais pra mim, não só pelo gol em si, foi de longe o mais bonito que eu fiz na vida. Foi de bicicleta, uma verdadeira bicicleta. A coisa que mais gosto, e poucas pessoas comentaram, foi na verdade o 'gato' que eu dei no marcador pra ficar livre para receber o cruzamento. Claro que na hora eu não esperava que o cruzamento viria para uma bicicleta, mas eu dei um 'gato' nele como se eu fosse para o primeiro pau e corri para o segundo pau, me livrando do marcador. E quando a bola veio, eu lembro dos pequenos detalhes, pensei 'vou dar a bicicleta'. Eu dei a bicicleta, senti que acertei a bola certinho, na veia. Quando virei, ela tava dentro da rede, eu vi ela entrando. Aí saí para o abraço, foi legal demais. Foi ali um segundo, mas parece que o mundo para, lembro exatamente do que eu pensei na hora, é muito louco."





Atleta e professor de futebol para crianças



Bruno alterna a vida como atleta do Manly United com a de técnico numa academia de futebol para crianças em Daceyville, Eastern Suburbs, que pertence a dois brasileiros, os irmãos Leandro e Leonardo de Oliveira Pinto. Foram eles que indicaram Bruno para jogar no Hakoah, antes do Manly. O gol de bicicleta e o desempenho na temporada mudaram a relação de Bruno com seus alunos. Quem conta é patrão Leonardo Pinto:





O Bruno fez o gol mais bonito talvez do país este ano e a criançada está completamente enlouquecida com isso, hoje olha o Bruno com outros olhos, é um ídolo para os jogadores novinhos, uma pessoa que é local e que as crianças têm acesso a ele, e isso faz com que as crianças tenham muito mais este ídolo presente. É uma coisa incrível, desde o gol, da notícia que saiu por todo o país, as crianças têm olhado pra ele com diferentes olhos e se inspirado nele, sabendo que tem uma fonte de inspiração que está bem do lado deles. Leonardo de Oliveira Pinto, patrão de Bruno Mendes na escolinha de futebol em Daceyville (NSW)

Leonardo e seu irmão Leandro ajudam Bruno a conciliar a função de treinador com a de atleta do futebol.





"O Bruno hoje com a gente é um profissional full time, então está com a gente praticamente todos os dias da semana. Quando começa a temporada do Manly, ele tem treinamento duas, três vezes por semana logo depois do nosso treinamento na academia. Ele sai correndo do treino nosso para o treino deles. Alguns jogos do Manly ocorrem na sexta-feira ‘a noite, e nesses dias ele tem que sair na metade do treino para fazer o jogo dele. Não é a solução ideal, mas é a melhor solução para que ele consiga fazer os dois. Ele é jovem ainda, um grande jogador de futebol, a gente tenta conciliar tudo pra que dê certo. "





Apoio e referência brasileira





O Manly United manda os jogos em Cromer, bairro vizinho de Dee Why, que, segundo o censo de 2021, é o subúrbio com o maior número de brasileiros da Austrália. Bruno Mendes diz que virou uma refência também para os filhos de brasileiros que praticam futebol no clube.



Dee Why, Manly, as Northern Beaches em si têm muito brasileiro. Claro que eu mobilizei bastante gente, vários amigos meus querendo acompanhar a minha jornada no Manly, então vários amigos vinham ver os jogos, ficavam no bar tomando uma cerveja e acompanhando. Alguns brasileiros cujos filhos jogam no Manly e que acabavam se identificando comigo, vinham falar comigo depois do jogo. Eu ia tirar foto com a molecada, autografar camiseta, aquelas coisas que eu nunca achei que fosse rolar. Bruno Mendes

Três dicas a quem quer seguir carreira no futebol da Austrália





Aos jovens homens e mulheres que chegam na Austrália e sonham em se tornar jogadores de futebol no país, Bruno tem três conselhos.





"Primeiro, vir bem fisicamente. Isso é um dos top 3 que eu diria."





Brasileiro normalmente, por ter uma técnica melhor que o resto do mundo, acha que na Austrália a galera não joga bem, e acha que vai “deitar o cabelo”, que vai jogar muito, mas na verdade não. O nível é bem alto" Bruno Mendes

"Na minha liga tem vários ex-jogadores não só da A-League como também da Inglaterra, que jogaram até na seleção australiana. Molecada que fez categoria base em time da A-League a vida inteira e seleção australiana de base (no meu time tem dois). De técnico não tenho que falar, mas no físico é onde os australianos se sobressaem. Acredito que o brasileiro, se vier bem fisicamente, com a habilidade, ele não tem como não dar certo por aqui."





"Uma outra dica é ir atrás. Entrar no instagram dos clubes, mandar email, currículo, de alguma forma bater na porta dos clubes contando um pouco da sua história, do seu currículo no mundo do futebol - claro que que se tiver um vídeo com melhores momentos, melhor ainda."





"A terceira seria primeiro chegar humilde, disposto a jogar em ligas melhores. Não chegar numa NPL 1, que seria a segunda divisão australiana, mas numa NPL 2 ou 3, e a partir destas divisões acaba se destacando e conhecendo o mundo do futebol, fazendo networking, e consequentemente até numa NPL 1 ou A-League, por que não? E aqui é um país que investe no futebol feminino. É bem interessante para as mulheres que sonham em jogar futebol e ganhar uma grana legal, com clubes bem estruturados. Tem bastante visibilidade."