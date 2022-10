Contra mandado do STF, Roberto Jefferson atira em policias federais

Aliado do presidente e candidato Jair Bolsonaro (PL), o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB0 atacou policiais federais com fuzil e granadas neste domingo em frente a sua casa em Comendador Levy Gasparian, interior do Rio de Janeiro.





Os policiais foram cumprir o mandado de prisão determinado pelo ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e foram recebidos com três granadas e tiros de seu fuzil. Oito horas depois, Jefferson se rendeu.





Os policiais federais reagiram ao ataque, mas não chegaram a invadir a casa do ex-deputado. Oito horas depois, Roberto Jefferson se entregou e foi foi preso por tentativa de homicídio, além de violar medidas de prisão domiciliar, e deve seguir para o presídio de Bangu 8.





Dois policiais ficaram feridos sem gravidade: o delegado Marcelo Vilella, atingido por estilhaços na cabeça e na perna, e a policial Karina Miranda de Oliveira, ferida na cabeça também por estilhaços. Os dois foram atendidos em um hospital e tiveram alta. Jefferson confirmou ter feito os disparos.





Roberto Jefferson em vídeo postado nas redes sociais após atacar os policiais federais.



Na manhã de domingo, Alexandre de Moraes revogou a prisão domiciliar de Roberto Jefferson, que é investigado no inquérito que apura atividades de uma suposta organização criminosa que tentaria agir contra o estado democrático de direito. Segundo Moraes, a revogação ocorreu por "notórios e públicos descumprimentos" das regras de sua prisão domicilar.





Como acordo para ele permanecer preso em sua casa, Roberto Jefferson não deveria participar de redes sociais, o que ele fez. Ao longo da semana passada, Jefferson apareceu em vídeo xingando a ministra Cármen Lúcia, do STF, por conta de uma decisão judicial proferida por ela.





Segundo o g1, ele também descumpriu as normas da prisão domiciliar ao passar orientações a dirigentes do PTB, receber visitas, conceder entrevista, compartilhar notícias falsas que podem comprometer a segurança de minstros do Supremo.





A uma semana da votação do segundo turno, o ataque de Jefferson virou um turbilhão eleitoral. O candidato Jair Bolsonaro chamou o aliado de "bandido" e se disse solidário aos policiais federais.



"O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio"





Contudo, Bolsonaro também criticou a atuação do STF, falando sobre a "existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do Ministério Público".





O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o oponente pela escalada de violência e chamou as estratégia de Bolsonaro de "máquina de destruição de valores democráticos".



Apoiadores de Jefferson e Bolsonaro agrediram o cinegrafista da TV Globo que cobrir o ocorrido. Rogério de Paula, de 59 anos, levou um soco, bateu a cabeça no chão e teria tido um início de convulsão. Ele ficará internado na UTI de um hospital de Três Rios até segunda-feira.





Segundo a Globo, a Polícia Civil chegou a abordar os agressores, mas os liberaram. A Polícia Civil afirma ter identificado o agressor, que agora é tratado como procurado.





Roberto Jefferson tentou ser candidato a presidente pelo PTB, mas foi barrado pela Lei Ficha Limpa. Em seu lugar, o candidato foi Padre Kelmon, que, apesar de se intitular padre, não é reconhecido como clérigo por nenhuma entidade brasileira. Padre Kelmon, que foi linha-auxiliar de Bolsonaro nos debates eleitorais no primeiro turno, foi ao condomínio de Jefferson neste domingo prestar solidariedade a ele. Vídeos que circulam mostra Kelmon negociando com o Bope e entregando aos policiais as armas que seriam de Roberto Jefferson.