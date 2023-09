Coração de Dom Pedro I chega hoje ao Brasil

Não é todos os dias que se pode ver o coração de um rei, e assim.





Apesar do calor acima dos 35ºC, muitos foram os portugueses e brasileiros (250 pessoas na fila antes da abertura de portas) que passaram neste sábado pelo Salão Nobre da Irmandade da Lapa, no Porto, para, pela primeira vez, ver e admirar o coração de D. Pedro, Pedro IV de Portugal, o imperador Pedro I do Brasil.





O coração de D. Pedro IV, imerso em formol, aparece empalidecido e expandido, parece que está um pouco dilatado, talvez um bocadinho volumoso demais em relação ao tamanho do coração de qualquer de nós, agora vivos.





O que está exposto é o coração que chegou ao Porto em fevereiro de 1835, mas que raras vezes saiu do mausoléu da capela-mor da igreja da Lapa, e que na noite deste domingo





viaja temporariamente ao Brasil, no âmbito das celebrações do bicentenário da independência brasileira.





O presidente do município do Porto leva – é caso para dizer – o coração de Pedro nas mãos. Viaja na noite deste domingo a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira.





Estará neste 22 de agosto chegando a Brasília.





Segue dentro de um pequeno caixão de mogno, são precisas para abrir esse invólucro cinco chaves, mil cuidados e uma complexa operação.





O coração está conservado em formol dentro de um recipiente de vidro e, este, dentro de um escrínio de prata dourada.





O coração do Rei Pedro IV de Portugal, também conhecido como Dom Pedro I do Brasil (1798-1834) esteve em exposição pela primeira vez no Salão Nobre da Irmandade da Lapa no Porto, Portugal, na véspera de seu embarque para o Brasil como parte das comemorações do bicentenário da independência.





A viagem de regresso ao Porto está marcada para 09 de Setembro. Pedro I do Brasil foi o fundador e primeiro governante do Império do Brasil de 1822-1831. Ele também reinou sobre Portugal como D. Pedro IV em 1826.





O coração do imperador foi colocado na Igreja da Lapa e seu corpo foi sepultado no Panteão Real da Casa de Bragança.