Custo de vida segue em alta no início do novo ano fiscal

Com a chegada do novo ano fiscal a partir de primeiro de julho, cidadãos e residentes na Austrália estão a lidar com um grande aumento nas contas de energia.





O custo com a eletricidade aumentou até 25% a partir deste mês.





O governo federal afirma que a culpa é da inflação.





O primeiro-ministro Anthony Albanese diz que o plano de alívio do preço da energia do governo deve ajudar algumas famílias.





Um pacote de 3 bilhões de dólares está a caminho para aliviar o estresse financeiro, com pagamentos federais e estaduais que devem reduzir as contas de energia em até 500 dólares no ano.





O ministro federal da Energia, Chris Bowen, disse que o desconto é apenas um primeiro passo, de curto prazo, e que o governo trabalha em outras frentes a longo prazo.





Já o líder da oposição, Peter Dutton, afirmou que o aumento é um fardo para as famílias australianas e cobrou o governo para que busque soluções.





A gestão Albanese tem apontado os riscos de aumento inflacionário para explicar por que não financia um maior alívio financeiro para a população afetada pelos aumentos.





O trabalho de convencer as famílias ficou mais complicado por conta do lucro recente no orçamento.





O governo havia previsto em maio um superávit de $ 4,2 bilhões, mas os dados mais recentes mostram que, na verdade, obteve um superávit de $ 19 bilhões.





E o preço da energia não são o único fator no atual estresse do custo de vida.





O primeiro-ministro Anthony Albanese nunciou um subsídio extra para pais que não podem pagar por uma creche para seus filhos, e que também entrou em vigor em 1º de julho.





O limite anual de renda familiar aumentará para 530 mil dólares para ter acesso ao subsídio.





O valor máximo aumentará de 85% para 90% para famílias que ganham até 80.000 dólares.





E para famílias que ganham mais de 80.000 dólares anuais, a taxa cai um por cento para cada 5.000 dólares ganhos.





Diminuir o custo familiar com creches foi uma promessa eleitoral importantedo governo Albanese, mas em todo o país muitas operadoras do serviço também estão aumentando suas mensalidades - algumas em porcentagens de dois dígitos.





A Goodstart é uma das maiores prestadoras de cuidados infantis do país. É uma das empresas que estão aumentando seus preços.





Mas a presidente-executivo, Ros Baxter, afirma que a organização está restringindo o valor do aumento para atender a resposta à inflação.





O primeiro-ministro Anthony Albanese diz que o órgão fiscalizador do consumidor está monitorando a indústria das creches, para garantir que os aumentos nas taxas não sejam irracionais.