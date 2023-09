Dia Internacional dos Povos Indígenas: reconhecer, ouvir e respeitar

Durante esta semana, um pouco por todo o planeta, dos locais mais remotos aos mais cosmopolitas, é tempo de olharmos para as Primeiras Nações em toda a sua diversidade, riqueza, conhecimento, sustentabilidade, sobrevivência à natureza e ao homem, espiritualidade e beleza.





Mas também, e sobretudo, é tempo de reflexão e ação relativamente ao trauma, genocídio, perda, falta de equidade e depressão de que sofrem grande parte dos Povos Indígenas do mundo.



A história ocidental internacional, escrita e proliferada pelos livros, escolas e universidades de todo o planeta, fala dos grandes movimentos coloniais de descoberta, bravura e exploração marítima, principalmente daqueles que começaram no século XV na Europa.





Mas a versão da história dos Povos das Primeiras Nações é outra bem diferente.





Não é escrita, é falada, cantada, dançada, pintada e desenhada. E é essa versão da história que importa desvendar, aprender, relembrar e celebrar durante esta semana de agosto.





O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi criado em 1995, pela ONU como resultado da proatividade de representantes de povos Indígenas de diversos locais do globo.



É uma data que assinala a autodeterminação e os direitos humanos de todas as Primeiras Nações.





E é um dia que não passa em branco em países como a Austrália, a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné e tantos outros locais do Pacífico com Povos Indígenas, os Estados Unidos, alguns países do Norte da Europa, África, Ásia e, claro, também o Brasil onde vivem 1,6 milhões de Indígenas, divididos em mais de 266 comunidades que falam 200 línguas distintas, segundo o levantamento feito pelo Census Demográfico brasileiro.



A iniciativa partiu da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem como foco principal garantir condições de vida dignas para os Povos Indígenas de todas as partes do mundo.





E aqui a dignidade refere-se especificamente ao direito à determinação, à segurança, à expressão, à língua, vivência e continuidade das diferentes culturas por forma a mostrar a diversidade e garantir a equidade. No fundo, a garantia aos Direitos Humanos intrínseca a todos os que habitam este planeta.



A data celebra-se a 9 de agosto, mas ao longo de toda esta semana líderes das diferentes comunidades das Primeiras Nações espalhadas pelo mundo têm aproveitado a ocasião, e a atenção dos orgãos de comunicação social internacionais, para fazer ouvir a sua voz e mostrar a sua cultura e a sua verdade, o mais possível.





Este ano, o foco está na juventude, segundo afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres



Os jovens Indígenas têm um papel fundamental na criação de mudanças e na forma como se molda o futuro. António Guterres em representação da ONU

Guterres acrescentou ainda que "é vital que a juventude Indígena, tanto as mulheres quanto os homens, esteja envolvida nos processos de tomada de decisão".



O líder português da ONU também comentou o que tem estado cada vez mais vísivel e é cada vez mais a luta das Primeiras Nações.



Em todo o mundo, os povos Indígenas enfrentam sérios desafios, com as suas terras e recursos ameaçados, os seus direitos minados e a sua persistente vulnerabilidade à marginalização e à exclusão. Reforçou António Guterres

Esta data importante serve, então, para alertar para os ataques sofridos pelos povos Indígenas, nos seus territórios sagrados e no seu espaço cultural, espiritual e de conhecimento profundo e milenar sobre todas as coisas do mundo (terra, céu e água), após séculos de invasão e ocupação colonial que erradicaram a existência e experiência Indígena, nalgumas zonas do planeta para sempre - segundo provam um sem número de artigos académicos Indígenas e não-Indígenas, bem como cientistas de todas as áreas, jornalistas e membros das comunidades Indígenas.



O artigo primeiro da Declaração dos Direitos Humanos da ONU diz o seguinte:



Os povos Indígenas têm o direito de manter e desenvolver os seus sistemas ou instituições políticas, económicas e sociais, de que lhes seja assegurado o desfrute dos seus próprios meios de subsistência e desenvolvimento e de dedicar-se livremente a todas as suas atividades económicas, tradicionais e de outro tipo. Artigo primeiro da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU

Isto é: os direitos que assistem a todos os povos do mundo são, em rigor, os mesmos que assistem aos povos das Primeiras Nações.





O privilégio de viver e trabalhar na terra sagrada dos Povos Aborígenes e dos Ilhéus do Estreito de Torres - os povos cujas culturas vivas são as mais antigas do planeta e remontam já há cerca de 80.000 anos





Na Austrália, os efeitos da invasão e colonização inglesa foram devastadores e os seus efeitos ainda são sentidos hoje em dia.





Manifestam-se naquilo a que se chama "inter-generational trauma" - trauma inter ou transgeracional, que reporta aos processos transmitidos de uma geração para a outra, mantendo-se presentes ao longo da árvore geneológica das famílias. Diz respeito a padrões de comportamentais, experienciais e relacionais que se repetem, ainda que as pessoas envolvidas possam não estar conscientes deles.



A atravessar uma fase política histórica materializada no Referendo Voz Indígena ao Parlamento, as Primeiras Nações australianas estão, este ano, a exercer o pleno direito do artigo terceiro da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, onde é explícito o seguinte:



Os Povos Indígenas têm o direito à autodeterminação. Em virtude desse direito determinam livremente a sua condição política e procuram livremente pelo seu desenvolvimento económico, social e cultural. Artigo terceiro da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas

A Voz ao Parlamento está pensada para isso mesmo - para que passe a haver um corpo de representantes com equilíbrio de género, escolhido pelas comunidades das Primeiras Nações Australianas, para representá-las na assessoria ao Parlamento na elaboração de leis que as afetem direta e/ou indiretamente.



Entre os líderes das Primeiras Nações australianas há quem esteja a favor do 'sim' e há quem vá votar 'não' neste referendo.



Mas o que importa assinalar nesta semana do Dia Internacional dos Povos Indígenas é que os Aborígenes e os Ilhéus do Estreito de Torres estão a exercer os seus direitos políticos.





Sendo que só a partir de 1967 é que as Primeiras Nações australianas foram consideradas cidadãos australianos a contar para o Census, o avanço dos tempos tem sido lento mas positivo.



Diversidade, equidade, respeito, verdade, compromisso e consideração é tudo o que os Povos das Primeiras Nações pedem e merecem.





E este é um direito que lhes assiste de acordo com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.





Para ouvir, clique no 'play' acima, ou procure o perfil da SBS Portuguese no seu agregador de podcasts preferido.