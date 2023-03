Diante da inflação alta, governo português adota imposto zero sobre bens alimentares essenciais

A composição do cabaz de alimentos com IVA zero só no começo desta próxima semana é anunciado pelo Governo, mas sabe-se que vai incluir entre 30 e 40 produtos de primeira necessidade, designadamente leite, pão, ovos, frutas, verduras, alguns tipos de peixe, também carne, como o frango. Igualmente, alimentos infantis. São produtos até aqui taxados em 6% a 23%





O Governo quer assegurar que o valor financeiro resultante da não cobrança do IVA se reflecte mesmo na baixa do preço de venda ao consumidor final e não é absorvido pelas margens de lucro.





Esta decisão IVA zero é uma mudança significativa na forma como o Governo atua para fazer face às consequências sobre as pessoas mais vulneráveis que advêm do brutal aumento da inflação. Assim como há clara assunção da aposta no fortalecimento do Estado social.





Depois de durante 2022 ter recorrido a apoios pontuais, à distribuição de dinheiro às pessoas mais vulneráveis e de menores rendimentos, o Governo português assume a gravidade e a longevidade que a inflação vai atingir e aprova, complementarmente, apoios financeiros que serão pagos ao longo de todo o ano de 2023. A 16 de Março já aprovou em Conselho de Ministros dois diplomas para fazer face à inflação: o subsídio de renda e o alargamento da bonificação de juros nos empréstimos à habitação. Agora é o imposto zero no cabaz de alimentos essenciais.